В Багдаде район посольства США подвергся ракетному обстрелу

Пять ракет упали на территорию около посольства США в иракской столице Багдаде. Об этом сообщает телеканала Al Arabiya со ссылкой на два источника в силах безопасности. Информацию подтверждает собеседник агентства AFP.

Однако американские источники Al Arabiya уточнили, что ракеты упали внутри комплекса посольства. Собеседник телеканал Al Sumaria отметил, что один из снарядов повредил здание дипмиссии. По данным агентства INA, в результате никто не погиб.

Ранее в январе «зеленая зона» Багдада также подверглась ракетному обстрелу. Два снаряда взорвались рядом с американским посольством.

В начале месяца район, где располагается посольство США, два вечера подряд подвергался обстрелу. Одна из ракет взорвалась в жилом доме напротив американской дипмиссии. Al Arabiya сообщал, что пострадали местные жители.