Госдеп сообщил о ранении человека при обстреле «зеленой зоны» в Багдаде

При обстреле американского посольства в Багдаде получил ранения один человек. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В связи с этим госсекретарь Майк Помпео встретился с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди и выразил свое возмущение продолжающимися нападениями иранских вооруженных групп на американские объекты, «в результате которых один человек получил ранение».

Помпео подчеркнул, что обстрелы демонстрируют игнорирование суверенитета Ирака и неспособность страны обуздать вооруженные группировки. Секретарь также отметил, что Вашингтон рассматривает нападение на посольство как попытку отвлечь внимание Ирака и международного сообщества от «жестокого подавления мирных иракских демонстрантов Ираном и его доверенными лицами».

После обстрелов «зеленой зоны» 26 января в иракской столице, где находятся дипломатические миссии, а также правительственные здания три снаряда упали на территории американского посольства. Обстрел велся из систем залпового огня, один снаряд угодил в ресторан посольства.