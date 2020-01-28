Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 62,34 (+0,53) Quote, 27 янв, 12:20
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 68,78 (+0,49) Quote, 27 янв, 12:20
Госдеп сообщил о ранении человека при обстреле «зеленой зоны» в Багдаде Политика, 00:32 Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля Финансы, 00:00 Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией Политика, 00:00 Представители МИД России и Асад обсудили ситуацию в Сирии Политика, 27 янв, 23:51 Суд в Нидерландах подтвердил право России на бренд водки Stolichnaya Бизнес, 27 янв, 23:25 Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с коронавирусом Общество, 27 янв, 23:23 Соавтор закона о суверенном интернете назначена замглавы Минкомсвязи Политика, 27 янв, 23:06 Суд заблокировал пять распространяющих World of Warcraft сайтов Технологии и медиа, 27 янв, 23:03 Посольство России в ФРГ ответило на требование Качиньского о репарациях Политика, 27 янв, 23:00 Мишустин назначил главу мусорной госкомпании Политика, 27 янв, 22:52 В Алабаме из-за пожара на пристани погибли восемь человек Общество, 27 янв, 22:43 Сирия заявила об атаке боевиков на нефтяные объекты в порту Баниас Политика, 27 янв, 22:29 Ученые нашли уязвимость в контейнерах для хранения ядерных отходов в США Общество, 27 янв, 22:28 «Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа в Турцию и Болгарию Бизнес, 27 янв, 22:18
Политика ,  
0 

Госдеп сообщил о ранении человека при обстреле «зеленой зоны» в Багдаде

При обстреле американского посольства в Багдаде получил ранения один человек. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В связи с этим госсекретарь Майк Помпео встретился с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди и выразил свое возмущение продолжающимися нападениями иранских вооруженных групп на американские объекты, «в результате которых один человек получил ранение».

Помпео подчеркнул, что обстрелы демонстрируют игнорирование суверенитета Ирака и неспособность страны обуздать вооруженные группировки. Секретарь также отметил, что Вашингтон рассматривает нападение на посольство как попытку отвлечь внимание Ирака и международного сообщества от «жестокого подавления мирных иракских демонстрантов Ираном и его доверенными лицами».

В Багдаде район посольства США подвергся ракетному обстрелу
Общество

После обстрелов «зеленой зоны» 26 января в иракской столице, где находятся дипломатические миссии, а также правительственные здания три снаряда упали на территории американского посольства. Обстрел велся из систем залпового огня, один снаряд угодил в ресторан посольства.

Это уже второй обстрел «зеленой зоны» за последнюю неделю. 21 января два снаряда, запущенные из пригорода Багдада, упали рядом с посольством США.

Теги: Ирак, обстрел, Госдепартамент, Майк Помпео
Материалы по теме
Госдеп отреагировал на обстрел посольства США в Багдаде
Политика
СМИ сообщили о пострадавших при обстреле посольства США в Багдаде
Общество
Снаряд попал в ресторан посольства США при ракетном обстреле в Багдаде
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter