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Политика ,  
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Снаряд попал в ресторан посольства США при ракетном обстреле в Багдаде

Всего на территории дипмиссии упали три ракеты. По предварительным данным, в результате обстрела погибших нет
Фото: Nasser Nasser / AP

При ракетном обстреле «зеленой зоны» Багдада три снаряда упали на территории американского посольства, один из них попал в ресторан дипмисии. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Источник в силах безопасности Ирака сообщил телеканалу, что на территории посольства США упали снаряды, использовавшиеся в советских боевых машинах реактивной артиллерии «Катюша».

По данным телеканала, всего в «зеленой зоне», где находятся несколько посольств западных стран и правительственных учреждений Ирака, упали пять ракет. В результате обстрела, по предварительной информации, жертв нет.

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Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди, комментируя произошедшее, выразил сожаление по поводу продолжающихся нападений на дипломатические миссии. По его словам, подобное наносит ущерб высшим интересам страны и ее отношениям с другими государствами. «Правительство подтверждает свое обязательство защищать все дипмиссии и принимать все необходимые меры для достижения этой цели», — заявил он.

Спикер иракского парламента Мохаммед аль-Халбоуси сказал, что нападение на американское посольство в Багдаде вредит репутации Ирака.

В свою очередь, американский посол в Ираке Мэтт Тьюллер осудил нападение на посольство США в Багдаде.

24 января в столице Ирака прошли многотысячные протесты против американского присутствия в этой стране. Выйти на улицы с «мирной демонстрацией» и требованием вывода американских войск призвал шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр. The New York Times оценила численность митингов в 200–250 тыс. человек, Reuters — в десятки тысяч, Al Jazeera — в «тысячи». За несколько часов до начала протестов официальный Вашингтон объявил о приостановке в Ираке операций международной коалиции против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация, ИГ).

Автор: Михаил Юшков
Теги: посольство США, Багдад, ракетный обстрел
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