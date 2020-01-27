Снаряд попал в ресторан посольства США при ракетном обстреле в Багдаде

Всего на территории дипмиссии упали три ракеты. По предварительным данным, в результате обстрела погибших нет

Фото: Nasser Nasser / AP

При ракетном обстреле «зеленой зоны» Багдада три снаряда упали на территории американского посольства, один из них попал в ресторан дипмисии. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Источник в силах безопасности Ирака сообщил телеканалу, что на территории посольства США упали снаряды, использовавшиеся в советских боевых машинах реактивной артиллерии «Катюша».

По данным телеканала, всего в «зеленой зоне», где находятся несколько посольств западных стран и правительственных учреждений Ирака, упали пять ракет. В результате обстрела, по предварительной информации, жертв нет.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди, комментируя произошедшее, выразил сожаление по поводу продолжающихся нападений на дипломатические миссии. По его словам, подобное наносит ущерб высшим интересам страны и ее отношениям с другими государствами. «Правительство подтверждает свое обязательство защищать все дипмиссии и принимать все необходимые меры для достижения этой цели», — заявил он.