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В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

В районе американской дипмиссии взорвались два снаряда, запущенные из пригорода иракской столицы
Фото: Hadi Mizban / AP

«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции. По их данным, снаряды были запущены из района Зафарания на окраине Багдада. Два из них взорвались рядом с посольством США.

Информацию о взрывах в районе американской дипмиссии подтвердили и источники телеканала Al Arabiya.

Информации о пострадавших в результате обстрела пока не поступало.

Сегодняшний обстрел произошел на фоне столкновений в иракской столице протестующих с силами безопасности. По данным Al Arabiya, в результате беспорядков, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ, три человека погибли от огнестрельных ранений, около 70 пострадали.

С начала января посольство США в Багдаде и военные базы, на которых размещены американские военнослужащие, несколько раз подвергались ракетным обстрелам. По официальной информации, никто из американцев в результате этих атак не погиб.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Багдад
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