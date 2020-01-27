Госдеп отреагировал на обстрел посольства США в Багдаде

Государственный департамент США призвал правительство Ирака выполнять обязательства по защите американских дипломатических объектов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Госдепа.

«Ситуация в области безопасности остается напряженной, а поддерживаемые Ираном вооруженные группы остаются угрозой. Поэтому мы сохраняем бдительность», — сказал представитель Госдепа. Он отметил, что, по данным департамента, с сентября 2019 на посольства США в Ираке было совершено 14 нападений, организованных Ираном и поддерживаемыми им ополченцами.

Ранее стало известно, что «зеленая зона» в Багдаде, где располагаются иностранные посольства, а также правительственные здания Ирака, подверглась ракетному обстрелу. Три снаряда упали на территории посольства США, один из них попал в ресторан дипмиссии. По словам источника в силах безопасности Ирака, упавшие снаряды использовались в советских боевых машинах реактивной артиллерии «Катюша».

СМИ сообщали, что в результате произошедшего пострадал как минимум один человек. При этом Alsumaria писала о трех раненых.