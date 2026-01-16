Кехман покинул пост худрука Михайловского театра

Он занимал этот пост с 2015 года, а ранее был гендиректором культурного учреждения. И. о. худрука Михайловского театра назначен Александр Соловьев. Он также музыкальный руководитель и главный дирижер театра

Владимир Кехман (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Владимир Кехман покинул пост художественного руководителя Михайловского театра. Исполняющим обязанности худрука назначен Александр Соловьев. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источник и ТАСС со ссылкой на главу городского комитета по культуре Санкт-Петербурга Федора Болтина.

По данным петребургского издания, трудовой договор с Кехманом был расторгнут по соглашению сторон.

Позднее театр подтвердил уход Кехмана. Он занимал пост художественного руководителя с 2015 года, в прошлом он также был генеральным директором театра. В 2024-м он дебютировал на сцене как режиссер, поставив оперу «Дама с камелиями», а в минувшем году — оперы «Богема» и «Пиковая дама».

Исполняющим обязанности худрука с 16 января назначен Александр Соловьев. Он музыкальный руководитель и главный дирижер театра. В настоящее время он работает над большинством спектаклей репертуара театра, а также выступает в качестве музыкального руководителя премьер, сказано в публикации театра.

В сентябре 2025-го Кехмана сняли с должности гендиректора МХАТ имени Горького.

В прошлом июле к Кехману пришли силовики с обысками в рамках дела о растрате. ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что ему предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде. Дело против него связано с растратой при реконструкции сцены МХАТа.

«Фонтанка» в конце июля сообщала, что Кехману также вменяют получение взятки на сумму в 27 млн руб. В августе стало известно об аресте счетов, недвижимости и автопарка Кехмана. В частности, обременение было наложено на несколько квартир в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске общей стоимостью более 200 млн руб.

РБК обратился за комментарием к Кехману.