Кехман покинул пост худрука Михайловского театра
Владимир Кехман покинул пост художественного руководителя Михайловского театра. Исполняющим обязанности худрука назначен Александр Соловьев. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источник и ТАСС со ссылкой на главу городского комитета по культуре Санкт-Петербурга Федора Болтина.
По данным петребургского издания, трудовой договор с Кехманом был расторгнут по соглашению сторон.
Позднее театр подтвердил уход Кехмана. Он занимал пост художественного руководителя с 2015 года, в прошлом он также был генеральным директором театра. В 2024-м он дебютировал на сцене как режиссер, поставив оперу «Дама с камелиями», а в минувшем году — оперы «Богема» и «Пиковая дама».
Исполняющим обязанности худрука с 16 января назначен Александр Соловьев. Он музыкальный руководитель и главный дирижер театра. В настоящее время он работает над большинством спектаклей репертуара театра, а также выступает в качестве музыкального руководителя премьер, сказано в публикации театра.
В сентябре 2025-го Кехмана сняли с должности гендиректора МХАТ имени Горького.
В прошлом июле к Кехману пришли силовики с обысками в рамках дела о растрате. ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что ему предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде. Дело против него связано с растратой при реконструкции сцены МХАТа.
«Фонтанка» в конце июля сообщала, что Кехману также вменяют получение взятки на сумму в 27 млн руб. В августе стало известно об аресте счетов, недвижимости и автопарка Кехмана. В частности, обременение было наложено на несколько квартир в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске общей стоимостью более 200 млн руб.
РБК обратился за комментарием к Кехману.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC