Силовики пришли с обысками к главе Михайловского театра и МХАТ Кехману

Обыски связаны с делом о присвоении и растрате при реконструкции сцены МХАТ. Кехмана пригласили в СК в качестве свидетеля

Владимир Кехман (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

К худруку Михайловского театра и гендиректору МХАТ Владимиру Кехману пришли силовики в рамках дела о растрате, пишет «Фонтанка».

Обыски проводит центральный аппарат СК, сообщают 78.ru и «Известия».

По данным «Фонтанки», Кехман был доставлен в СК после встречи с ФСБ утром 9 июля в Подмосковье. 78.ru сообщает, что он был задержан еще накануне.

Кехман только что вернулся из-за границы, пишет «Фонтанка». Дело связано с контрактами на реконструкцию старой сцены МХАТ.

Источник «Известий» также рассказал, что обыски у Кехмана проходят по делу о присвоении и растрате при реконструкции сцены МХАТ. Оно возбуждено СК по материалам ФСБ.

Собеседник уточнил, что гендиректор МХАТ не задержан, его пригласили в СК в качестве свидетеля. По делу проходят несколько неустановленных лиц.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СК, к Владимиру Кехману, направил запрос в ЦОС ФСБ, в пресс-службу Михайловского театра, в МХАТ имени Горького.

Кехман стал генеральным директором МХАТ им. Горького в октябре 2021 года, сменив Татьяну Доронину. Через несколько дней после назначения нового гендиректора художественный руководитель театра Эдуард Бояков сообщил об увольнении. По его словам, написать заявление предложил ему Кехман.

Позднее глава театра заявил о «беспределе в управленческой структуре» МХАТа. По его словам, в нетворческом штате находилось большое количество людей, которые «вообще не нужны». Он увидел в этом «абсолютно ложную искусственную надстройку для разбазаривания государственных денег».

Гендиректор МХАТа обвинил в «разорении» театра прежнюю команду с худруком Бояковым.

В декабре того же года Кехман сообщил, что с мая 2022 года в здании МХАТ им. Горького начнется капитальный ремонт, а завершится он в октябре. По его оценкам, капитальный ремонт обойдется в 5–6 млрд руб.

В феврале 2024 года Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера МХАТ им. Горького Галину Гетьман к четырем годам лишения свободы условно по делу о хищении 4,2 млн руб. из кассы.