Общество
Кехмана на посту гендиректора МХАТ сменила глава театра кукол

Кехмана сняли с должности главы МХАТ на фоне уголовного дела о растрате при реконструкции театра. Пост гендиректора он занимал с 2021 года. Теперь его сменила Елена Булукова, ранее она возглавляла театр кукол имени Образцова
Елена Булукова
Елена Булукова (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Генеральным директором МХАТ имени Горького назначена Елена Булукова, которая руководила Центральным театром кукол имени Образцова, сообщили в пресс-службе Минкультуры. На новом посту Булукова сменила Владимира Кехмана, которого сняли в конце сентября.

Кехман возглавлял МХАТ с осени 2021 года. Минувшим летом в театр пришли с обысками, а ныне бывший гендиректор стал фигурантом дела о растрате, ему предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде, сообщали ТАСС и «РИА Новости». Само дело против Кехмана связано с растратой средств при реконструкции сцены МХАТа.

По данным «Фонтанки», Кехману также вменяют получение взятки, а дело о даче взятки возбудили против Марата Каргинова – гендиректора  компании-подрядчика МХАТ «РСК-Ренессанс».

В августе издание писало, что суд арестовал счета, недвижимость и автопарк семьи Кехмана. Речь идет в том числе о квартире недалеко от Кремля, коттедже и земельных участках в Подмосковье, недвижимости в Петербурге и Новосибирске.

Кехман с 2015 года занимает пост художественного руководителя Михайловского театра в Петербурге, в прошлом был гендиректором этого театра.

Елена Булукова – выпускница МГПИ имени Ленина и Всесоюзного заочного финансово-экономический институт (сейчас Финансовый университет при правительстве). Она мастер продюсерского факультета ГИТИСа. С мая 2021 года была директором Центрального театра кукол имени Образцова.

Материал дополняется

Кирилл Соколов
Владимир Кехман МХАТ им. Горького гендиректор
Владимир Кехман фото
Владимир Кехман
предприниматель, директор МХАТ им. Горького, худрук Михайловского театра
9 февраля 1968 года
