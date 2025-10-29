Кехмана на посту гендиректора МХАТ сменила глава театра кукол

Кехмана сняли с должности главы МХАТ на фоне уголовного дела о растрате при реконструкции театра. Пост гендиректора он занимал с 2021 года. Теперь его сменила Елена Булукова, ранее она возглавляла театр кукол имени Образцова

Елена Булукова (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Генеральным директором МХАТ имени Горького назначена Елена Булукова, которая руководила Центральным театром кукол имени Образцова, сообщили в пресс-службе Минкультуры. На новом посту Булукова сменила Владимира Кехмана, которого сняли в конце сентября.

Кехман возглавлял МХАТ с осени 2021 года. Минувшим летом в театр пришли с обысками, а ныне бывший гендиректор стал фигурантом дела о растрате, ему предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде, сообщали ТАСС и «РИА Новости». Само дело против Кехмана связано с растратой средств при реконструкции сцены МХАТа.

По данным «Фонтанки», Кехману также вменяют получение взятки, а дело о даче взятки возбудили против Марата Каргинова – гендиректора компании-подрядчика МХАТ «РСК-Ренессанс».

В августе издание писало, что суд арестовал счета, недвижимость и автопарк семьи Кехмана. Речь идет в том числе о квартире недалеко от Кремля, коттедже и земельных участках в Подмосковье, недвижимости в Петербурге и Новосибирске.

Кехман с 2015 года занимает пост художественного руководителя Михайловского театра в Петербурге, в прошлом был гендиректором этого театра.

Елена Булукова – выпускница МГПИ имени Ленина и Всесоюзного заочного финансово-экономический институт (сейчас Финансовый университет при правительстве). Она мастер продюсерского факультета ГИТИСа. С мая 2021 года была директором Центрального театра кукол имени Образцова.

