Кехмана на посту гендиректора МХАТ сменила глава театра кукол
Генеральным директором МХАТ имени Горького назначена Елена Булукова, которая руководила Центральным театром кукол имени Образцова, сообщили в пресс-службе Минкультуры. На новом посту Булукова сменила Владимира Кехмана, которого сняли в конце сентября.
Кехман возглавлял МХАТ с осени 2021 года. Минувшим летом в театр пришли с обысками, а ныне бывший гендиректор стал фигурантом дела о растрате, ему предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде, сообщали ТАСС и «РИА Новости». Само дело против Кехмана связано с растратой средств при реконструкции сцены МХАТа.
По данным «Фонтанки», Кехману также вменяют получение взятки, а дело о даче взятки возбудили против Марата Каргинова – гендиректора компании-подрядчика МХАТ «РСК-Ренессанс».
В августе издание писало, что суд арестовал счета, недвижимость и автопарк семьи Кехмана. Речь идет в том числе о квартире недалеко от Кремля, коттедже и земельных участках в Подмосковье, недвижимости в Петербурге и Новосибирске.
Кехман с 2015 года занимает пост художественного руководителя Михайловского театра в Петербурге, в прошлом был гендиректором этого театра.
Елена Булукова – выпускница МГПИ имени Ленина и Всесоюзного заочного финансово-экономический институт (сейчас Финансовый университет при правительстве). Она мастер продюсерского факультета ГИТИСа. С мая 2021 года была директором Центрального театра кукол имени Образцова.
Материал дополняется
