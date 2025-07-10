ТАСС узнал, какое Кехману предъявили обвинение
Директору МХАТа имени М. Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Силовики пришли с обысками к Кехману накануне, 9 июля. Обыски прошли по делу о присвоении и растрате при реконструкции сцены МХАТа, возбужденном СК по материалам ФСБ. Силовики в рамках дела приходили, в частности, во МХАТ.
У Кехмана — задолженность по кредитным платежам на сумму 17,8 млрд руб., сообщали ТАСС и «РИА Новости».
Материал дополняется
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов