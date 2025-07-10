ТАСС узнал, какое Кехману предъявили обвинение

Владимир Кехман (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Директору МХАТа имени М. Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Силовики пришли с обысками к Кехману накануне, 9 июля. Обыски прошли по делу о присвоении и растрате при реконструкции сцены МХАТа, возбужденном СК по материалам ФСБ. Силовики в рамках дела приходили, в частности, во МХАТ.

У Кехмана — задолженность по кредитным платежам на сумму 17,8 млрд руб., сообщали ТАСС и «РИА Новости».

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