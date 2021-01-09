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Красноярский минздрав сообщил о втором пострадавшем из-за лавины

В результате схода снежной лавины в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная» под Норильском пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Красноярского края, передает «Интерфакс».

«Двое пострадавших. Один — средняя степень тяжести, от госпитализации отказался. В больнице в тяжелом состоянии находится другой пострадавший — подросток», — уточняется в сообщении.

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Ранее было известно только о пострадавшем подростке. Юношу доставили в больницу с тяжелыми травмами. Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска Евгений Панферов отмечал, что он получил множественные переломы, обширное обморожение. В больнице, куда положили мальчика, «Интерфаксу» сообщили, что он также получил тупую травму живота.

По информации регионального главка СК, на месте происшествия нашли тело 38-летней женщины. «Продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины», — уточняли в СК.

В результате схода лавины снегом засыпало несколько туристических домов, в некоторых из них были люди. По словам председателя правления компании, управляющего базой Игоря Шаталова, лавина накрыла в общей сложности 300 кв. м.

Источники ТАСС и «Интерфакса» говорили, что живыми спасатели нашли четырех человек. Еще двое, как передал собеседник ТАСС, выбрались из-под снега сами.

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