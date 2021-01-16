Собянин добавил самозанятых и ИП в список категорий для вакцинации

Самозанятые, индивидуальные предприниматели и их работники могут записаться на прививку от COVID-19 с 19 января. Собянин ранее говорил, что в рамках борьбы с инфекцией в Москве необходимо вакцинировать до 7 млн человек

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о расширении категорий граждан для записи на вакцинацию от коронавируса. С 19 января прививки могут сделать индивидуальные предприниматели, их работники и самозанятые.

Вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» от центра им. Гамалеи в столице началась в декабре. В первую очередь она была доступна работникам здравоохранения и образования, а также сотрудникам социальных служб. Затем возможность сделать инъекцию получили работники транспорта, СМИ и еще несколько категорий граждан.

С 28 декабря открылась запись на вакцинацию для людей старше 60 лет. Это произошло после того, как применение вакцины «Спутник V» от Центра им. Гамалеи для пожилых одобрил Минздрав. Позже список категорий для вакцинации расширили на совершеннолетних студентов колледжей и вузов, работников стройкомплекса Москвы и людей с хроническими заболеваниями.