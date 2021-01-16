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Собянин добавил самозанятых и ИП в список категорий для вакцинации

Самозанятые, индивидуальные предприниматели и их работники могут записаться на прививку от COVID-19 с 19 января. Собянин ранее говорил, что в рамках борьбы с инфекцией в Москве необходимо вакцинировать до 7 млн человек

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о расширении категорий граждан для записи на вакцинацию от коронавируса. С 19 января прививки могут сделать индивидуальные предприниматели, их работники и самозанятые.

Вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» от центра им. Гамалеи в столице началась в декабре. В первую очередь она была доступна работникам здравоохранения и образования, а также сотрудникам социальных служб. Затем возможность сделать инъекцию получили работники транспорта, СМИ и еще несколько категорий граждан.

Как проходит вакцинация от COVID-19 в разных странах. Фоторепортаж
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С 28 декабря открылась запись на вакцинацию для людей старше 60 лет. Это произошло после того, как применение вакцины «Спутник V» от Центра им. Гамалеи для пожилых одобрил Минздрав. Позже список категорий для вакцинации расширили на совершеннолетних студентов колледжей и вузов, работников стройкомплекса Москвы и людей с хроническими заболеваниями.

В Москве открылась запись на вакцинацию работников науки и ИТ
Общество
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Кроме того, к вакцинации допустили работников банковского и финансового секторов, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней. С 13 января прививку могут сделать сотрудники сферы научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, недвижимости, гостиничного и туристического бизнеса.

В столице открыто 100 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник, сообщается на сайте мэрии. 17 января заработает пункт на Красной площади, позже откроются еще несколько в ряде столичных торговых центров.

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Как пояснила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, справка с работы не понадобится, человеку нужно будет только назвать отрасль, в которой он работает. Вакцинация будет бесплатной, процедура займет около 40 минут, в нее входят медосмотр, сама прививка и поствакцинальный осмотр.

Собянин ранее говорил, что в рамках борьбы с COVID-19 в Москве необходимо привить до 7 млн человек.

Автор
Наталия Анисимова
Сергей Собянин вакцинация коронавирус
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