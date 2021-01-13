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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве открылась запись на вакцинацию работников науки и ИТ

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В среду, 13 января, в Москве открывается запись на вакцинацию для новых групп населения, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Сделать прививку теперь могут сотрудники сферы научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, недвижимости, гостиничного и туристического бизнеса. Кроме того, запись на вакцинацию открывается для занимающихся социальным обслуживанием населения сотрудников частных и некоммерческих организаций.

14 января начнут работу дополнительные три десятка прививочных пунктов, общее число мест, где можно сделать прививку, достигнет 100.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Запись на бесплатную вакцинацию открыта на портале mos.ru.

Ранее прививаться имели право работники здравоохранения, образования, сотрудники органов охраны правопорядка, сфер энергетики и промышленности, транспорта, общественного питания и ЖКХ, спортсмены, деятели культуры, журналисты.

По словам мэра Сергея Собянина, власти рассчитывают привить до 7 млн человек, к концу 2020 года в Москве было привито 50 тыс чел. Из тех, кто уже сделал прививку, 42% составляют жители старше 60 лет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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