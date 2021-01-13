В Москве открылась запись на вакцинацию работников науки и ИТ

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В среду, 13 января, в Москве открывается запись на вакцинацию для новых групп населения, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Сделать прививку теперь могут сотрудники сферы научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, недвижимости, гостиничного и туристического бизнеса. Кроме того, запись на вакцинацию открывается для занимающихся социальным обслуживанием населения сотрудников частных и некоммерческих организаций.

14 января начнут работу дополнительные три десятка прививочных пунктов, общее число мест, где можно сделать прививку, достигнет 100.

Запись на бесплатную вакцинацию открыта на портале mos.ru.