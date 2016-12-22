Басманный суд продлил на три месяца арест Кирилла Серебренникова

Басманный суд продлил срок домашнего ареста фигурантам дела «Седьмой студии» режиссеру Кириллу Серебренникову и бывшему директору его студии Юрию Итину, а продюсеру Алексею Малобродскому продлен срок пребывания в СИЗО

Кирилл Серебренников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Басманный суд Москвы во вторник, 16 января, удовлетворил ходатайство следствия и на три месяца, до 19 апреля, продлил домашний арест обвиняемому в хищениях режиссеру Кириллу Серебренникову, передал корреспондент РБК из зала суда.

Поддержать Серебренникова на заседание суда пришли артисты «Гоголь-центра» актрисы Чулпан Хаматова и Виктория Исакова, писатель Виктория Токарева, ранее подписавшие письмо в защиту режиссера.

Также по решению суда под домашним арестом до 19 апреля останется экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин. Бывшему директору «Гоголь-центра» и генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому продлили срок пребывания в СИЗО до той же даты.

Накануне суд продлил домашний арест директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум и экс-главбуху «Седьмой студии» Нине Масляевой до 19 апреля. Еще одна фигурантка уголовного дела — экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова находится в международном розыске.

15 января​ СК сообщил о завершении расследования уголовного дела, а также заявил, что сумма ущерба в окончательной редакции удвоена с 68 млн до 133 млн руб.



Серебренникова обвинили в создании организованной группы для хищения бюджетных средств в августе 2017 года. Он находится под домашним арестом с 23 августа, Итин — с 25 мая, а Малобродский в СИЗО с 21 июня.

Обращение в поддержку Серебренникова подписали 175 деятелей культуры. Несколько деятелей культуры согласились выступить поручителями режиссера, среди них директор Большого театра Владимир Урин, народные артисты России Чулпан Хаматова и Евгений Миронов, певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, председатель союза театральных деятелей России Александр Калягин, глава фонда «Вера» Нюта Федермессер, а также сценарист и критик Авдотья Смирнова и многие другие. Президент Фонда ​Солженицына, вдова писателя Наталья Солженицына подала в Басманный суд ходатайство с просьбой принять ее поручительство за Кирилла Серебренникова. «В моем поручительстве говорится, что он никуда не исчезнет и будет являться на все следственные действия», — говорила РБК Солженицына.

Алексей Малобродский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов на церемонии вручения ему ордена «За заслуги перед Отечеством» передал Путину письмо с просьбой вести расследование «справедливо и без экстраординарных мер». В Кремле уголовное дело, по которому проходит Кирилл Серебренников, называют не проявлением цензуры, а «контролем за расходованием средств». На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин усомнился в преследовании Серебренникова за его «политическую позицию». «Там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства», — сказал президент.

Дело в отношении бухгалтера Масляевой — единственной фигурантки, которая признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на Серебренникова, — выделено в отдельное производство.

По версии следствия, руководители «Седьмой студии» обналичивали бюджетные деньги на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа» через счета фирм-однодневок. Серебренников распределял их между участниками группы, а Апфельбаум, курировавшая тогда проект от Министерства культуры, согласовывала недостоверную отчетность организации, полагают в СК.

Для возмещения ущерба арестованы 12,6 млн руб., €5 тыс. и $87 тыс., квартира Серебренникова в Германии стоимостью €300 тыс., автомобили и ювелирные украшения. Также суд арестовал рояль, купленный для студии на бюджетные деньги.