Бастрыкин назвал сумму арестованных по делу «Седьмой студии» денег

По делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова наложен обеспечительный арест на 12,6 млн руб., €5 тыс. и $87 тыс., а также на квартиру Серебренникова в Германии стоимостью €300 тыс., автомобили и ювелирные украшения, заявил председатель Следственного комитета России (СК) России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Он пояснил, что арест наложен «в целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба». Бастрыкин добавил, что расследование по данному уголовному делу продолжается.

В мае в московском театре «Гоголь-центр» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении государственных денег в основанной им «Седьмой студии».

Сначала по делу были арестованы бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева, под домашний арест был помещен гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Позже под стражу были заключены экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а Серебренников — под домашний арест до 19 января 2018 года. В рамках дела заочно арестована и объявлена в международный розыск продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова. По данным СК, она скрывается в Латвии. 26 октября ​по делу «Седьмой студии» обвинили Софью Апфельбаум, экс-главу департамента Минкультуры. Всем фигурантам дела вменяют мошенничество на 68 млн руб. с госсубсидией на поддержку современного искусства, которую компания получила от Минкультуры.

Масляева пошла на сделку со следствием, дала показания против других фигурантов дела, и в начале октября ее перевели под домашний арест. Остальные фигуранты не признают вину в хищениях бюджетных денег.

В начале ноября Басманный суд Москвы арестовал имущество Серебренникова. В сообщении суда говорилось, что были арестованы его квартира и машина, а также деньги, которые хранятся на счетах в банке — более 360 тыс. руб., свыше €60 тыс. и $4 тыс. Также суд заявил об аресте имущества Юрия Итина — денег «на сумму свыше $80 тыс. и €5 тыс. и золотых изделий. 4 декабря суд арестовал рояль, который был куплен на выделенные из госбюджета для «Седьмой студии» деньги. Он стоит в театре.