Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,58 58,97 EUR Нал. 70,30 69,54 USD Бирж. 59,16 -0,07 EUR Бирж. 69,75 -0,12 USD ЦБ. 59,29 +0,37 EUR ЦБ. 69,93 +0,23 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 15474,00 +1853,00 ММВБ 2103,15 -0,99% РТС 1119,51 -1,05% Brent 61,43 +0,38% DJIA 24219,85 +0,33% Nasdaq 6823,63 +0,70% FTSE 7320,75 -0,37%
Бастрыкин назвал сумму арестованных по делу «Седьмой студии» денег
Лента новостей
В Думе рассказали о содержании готовящегося заявления по решению МОК 19:27, Политика Россию и Украину разведут при жеребьевке квалификации Евро-2020 19:27, Спорт Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 19:10, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Самолет «Победы» вынужденно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира 19:06, Общество Киносеть Мамута отказалась продавать онлайн-билеты на «Звездные войны» 19:05, Общество Адвокат бывшей жены Джигарханяна опровергла предъявление ей обвинений 19:01, Общество СМИ сообщили об эвакуации здания РАН из-за подозрительного предмета 18:56, Общество Курс биткоина превысил $16 тыс. 18:55, Деньги В Совфеде заявили о боязни войны в связи с ситуацией вокруг КНДР 18:55, Политика Праздник котировок: ждать ли ралли фондового рынка перед Новым годом 18:48, Деньги С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 18:47, РБК и Ситибанк Кремль рассказал о повестке визита Путина в Египет 18:46, Политика Бастрыкин рассказал об «изощренном» вымогательстве взяток Захарченко 18:42, Общество Эксперт не нужен: почему стал возможным новый иск «Роснефти» к «Системе» 18:40, Мнение Бастрыкин назвал сумму арестованных по делу «Седьмой студии» денег 18:40, Общество Власти Москвы решили перекрыть на Новый год несколько улиц 18:39, Общество РФС договорился о проведении контрольного матча со сборной Франции 18:26, Спорт Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 18:16, Lenovo и РБК Генпрокуратура указала главе Службы судебных приставов на волокиту 18:06, Общество Золотая жила: истории 8 российских женщин-ювелиров 18:05, Спецпроект РБК PINK Глава Минтранса гарантировал готовность системы транспорта к ЧМ-2018 18:03, Общество «Роснефть» назвала условия отказа от нового иска к АФК «Система» 17:55, Бизнес Мутко ответил на решение МОК словами «есть кого отправлять в отставку» 17:55, Общество Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС на посылки из России 17:49, Бизнес «Центр-инвест» одним из первых в РФ подключил карты «Мир» к Samsung Pay 17:48, Пресс-релизы Михаил Гуцериев создал новую девелоперскую компанию 17:47, Бизнес В Херсоне взорвали гранату у банкомата «дочки» Сбербанка 17:46, Общество СК возбудил уголовное дело против защитника прав заключенных 17:38, Общество
Бастрыкин назвал сумму арестованных по делу «Седьмой студии» денег
Дело Серебренникова, 18:40
0
Бастрыкин назвал сумму арестованных по делу «Седьмой студии» денег

По делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова наложен обеспечительный арест на 12,6 млн руб., €5 тыс. и $87 тыс., а также на квартиру Серебренникова в Германии стоимостью €300 тыс., автомобили и ювелирные украшения, заявил председатель Следственного комитета России (СК) России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Он пояснил, что арест наложен «в целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба». Бастрыкин добавил, что расследование по данному уголовному делу продолжается.

В мае в московском театре «Гоголь-центр» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении государственных денег в основанной им «Седьмой студии».

Сначала по делу были арестованы бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева, под домашний арест был помещен гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Позже под стражу были заключены экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а Серебренников — под домашний арест до 19 января 2018 года. В рамках дела заочно арестована и объявлена в международный розыск продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова. По данным СК, она скрывается в Латвии. 26 октября ​по делу «Седьмой студии» обвинили Софью Апфельбаум, экс-главу департамента Минкультуры. Всем фигурантам дела вменяют мошенничество на 68 млн руб. с госсубсидией на поддержку современного искусства, которую компания получила от Минкультуры.

Действующие лица: кто проходит по «делу Серебренникова» Еще 2 фото
Фотогалерея

Масляева пошла на сделку со следствием, дала показания против других фигурантов дела, и в начале октября ее перевели под домашний арест. Остальные фигуранты не признают вину в хищениях бюджетных денег.

В начале ноября Басманный суд Москвы арестовал имущество Серебренникова. В сообщении суда говорилось, что были арестованы его квартира и машина, а также деньги, которые хранятся на счетах в банке — более 360 тыс. руб., свыше €60 тыс. и $4 тыс. Также суд заявил об аресте имущества Юрия Итина — денег «на сумму свыше $80 тыс. и €5 тыс. и золотых изделий. 4 декабря суд арестовал рояль, который был куплен на выделенные из госбюджета для «Седьмой студии» деньги. Он стоит в театре.

Теги: Александр Бастрыкин , арест имущества , Кирилл Серебренников , «Седьмая студия»
Главное
Россия обвинила акционеров ЮКОСа в тайных выплатах экс-советнику Путина Экономика
Материалы по теме
Суд смягчил условия домашнего ареста директору РАМТа Софье Апфельбаум Общество
Следствие рассказало о скрывающейся в Латвии продюсере «Седьмой студии» Общество
Суд арестовал машину и квартиру Кирилла Серебренникова Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку