СК вдвое увеличил оценку ущерба по делу Кирилла Серебренникова

Об увеличении суммы ущерба в окончательной редакции обвинения до 133 млн руб. сообщила адвокат Софьи Апфельбаум. В ближайшее время материалы дела планируется передать в суд для рассмотрения по существу

Кирилл Серебренников (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Следствие по делу о хищении средств, выделенных Минкультуры на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия», завершено, сообщают СМИ.

«Закончилось оно [следствие] совершенно неожиданно», — сообщил изданию The Bell источник, близкий к следствию. По данным еще двух источников, следствие завершилось 12 января и в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Адвокат одной из фигуранток дела, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, Ирина Поверинова сообщила «Интерфаксу», что сумма ущерба, причиненного, по мнению Следственного комитета, государству, выросла почти вдвое, с 68 млн до 133 млн руб.

«Согласно окончательной редакции обвинения сумма ущерба выросла до 133 млн руб. В остальном фабула дела осталось такой же, как и была», — сказала Поверинова.

По словам адвоката, объем уголовного дела превышает сто томов, при этом дело в отношении бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделено в отдельное производство.

Масляева — единственная фигурантка дела, признавшая вину и давшая показания в рамках сделки со следствием. Кроме того, по «делу «Седьмой студии» проходят Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум (ранее возглавляла департамент господдержки искусства Минкультуры), экс-гендиректор Гоголь-центра Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс-гендиректор организации Юрий Итин.

По версии следствия, руководители «Седьмой студии» выводили деньги, которые получили из бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на счета фирм-однодневок и обналичивали. Серебренников распределял их между участниками схемы, а Апфельбаум согласовывала недостоверную отчетность «Седьмой студии».