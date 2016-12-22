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Суд арестовал рояль по «делу Серебренникова»
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Суд арестовал рояль по «делу Серебренникова»
Общество, 15:52
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Суд арестовал рояль по «делу Серебренникова»

Суд наложил арест на рояль, который был приобретен на средства, выделенные из бюджета для «Седьмой студии». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ксению Карпинскую, адвоката бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского.

По версии следствия, фигуранты дела похитили средства, предназначенные для покупки и установки рояля в театре. «Однако рояль был приобретен, стоит в театре и на него наложен арест», — заявила Карпинская.

Итин в суде опроверг дачу показаний против Серебренникова
Общество

Режиссер Кирилл Серебренников в августе 2017 года был обвинен в создании организованной группы, которая похитила 68 млн руб. бюджетных денег, предназначенных для развития культурного проекта «Платформа».

По данному делу помимо Серебренникова и Малобродского также проходят бывший исполнительный и генеральный продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова (выехала за границу и заочно арестована), экс-гендиректор студии Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева. На суде она заявила, что Серебренников создал «Седьмую студию» «для реализации преступного умысла» по хищению госсредств на 200 млн руб.

Театральные деятели призвали поменять закон из-за дела Серебренникова
Общество

Серебренников с 23 августа находился под домашним арестом, остальные фигуранты дела находятся под стражей. Сегодня, 4 декабря, Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы от 17 октября, который решил оставить режиссера под домашним арестом до 19 января 2018 года.
Теги: арест , Кирилл Серебренников , дело Серебренникова , «дело Серебренникова»
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