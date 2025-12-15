Суд снова рассмотрит апелляцию на приговор калининградским врачам

Апелляционный суд в январе рассмотрит апелляционную жалобу на приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой. Это будет уже четвертая апелляция. Защита попросит о новом разбирательстве

Элина Сушкевич и Елена Белая (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 14 января рассмотрит апелляционную жалобу на приговор представителей защиты калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, говорится в картотеке суда.

В августе Московский областной суд приговорил врачей к 9 и 9,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновными в убийстве недоношенного младенца.

По словам знакомого с материалами дела источника РБК, защита попросит отменить приговор и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство «с обеспечением реального равенства сторон и состязательности».

На суде защите не позволили донести до присяжных информацию, свидетельствующую о недоказанности причины смерти младенца (отравление сульфатом магния) и тем самым доказать альтернативную убийству причину смерти, сообщили РБК адвокаты коллегии адвокатов «Диктатура Закона» Ксения Ворончук и Вячеслав Жуковский, защищающие Элину Сушкевич. Сторона защиты настаивает, что мальчик умер из-за «болезненных состояний, возникших в силу своей глубокой недоношенности и экстремально низкой массы тела, осложненных рядом обстоятельств».

На рассмотрении апелляции адвокаты обратят внимание суда на то, что защите «на этапе представления своих доказательств отказали в удовлетворении всех без исключения ходатайств: об оглашении и о приобщении документов, о допросе специалиста и свидетелей, о назначении повторной судмедэкспертизы». «В итоге со стороны защиты присяжные услышали только показания подсудимых», — заявят адвокаты.

Ксения Ворончук и Вячеслав Жуковский считают, что несколько обстоятельств, произошедших в суде, не способствовали формированию у присяжных «объективной и непредвзятой позиции по делу». Кроме того, адвокаты указали на то, что им было отказано в вызове в качестве эксперта автора «Руководства по лабораторным методам диагностики». По их словам, эксперты некорректно использовали положения именно этого руководства при определении концентрации сульфата магния в крови младенца.

В ноябре 2018 года уроженка Узбекистана Заримхон Ахмедова родила в калининградском роддоме № 4 недоношенного мальчика весом 700 г. Вскоре ребенок умер. Следствие обвинило исполнявшую обязанности главврача Елену Белую и анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич в умышленном прекращении реанимационных мероприятий и введении младенцу смертельной дозы сульфата магния. Обвинение утверждает, что врачи стремились избежать ухудшения статистики по младенческой смертности. Следствие считает, что Белая дала Сушкевич указание ввести младенцу летальную дозу препарата и оформить его как мертворожденного. В материалах дела есть аудиозапись собрания врачей, где, как утверждается, Белая отчитывает подчиненных за помощь тяжелому младенцу и требует переписать его медицинскую историю.

Первый суд в 2020 году завершился оправданием: присяжные не нашли вины врачей, и Калининградский областной суд вынес оправдательный приговор. Однако последующие апелляции привели к отмене решений и новым процессам. В 2022 году Московский областной суд впервые назначил Белой и Сушкевич реальные сроки — 9,5 и 9 лет лишения свободы. Верховный суд отменил этот приговор в конце 2024 года, но повторное рассмотрение в 2025 году вновь привело к тем же выводам: суд признал врачей виновными и назначил такие же сроки заключения, дополнительно запретив им работать по специальности в течение трех лет после освобождения.

Во время судебных слушаний врачи из разных регионов России выступали в поддержку Сушкевич и Белой. Медики собирали подписи, публиковали обращения и участвовали в акциях солидарности. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль не раз публично высказывался в защиту врачей. Он критиковал выводы следствия и экспертиз; по его мнению, не было достоверных доказательств умышленного введения летальной дозы препарата, и он настаивал на необходимости пересмотра дела с участием независимых экспертов.