 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Суд снова рассмотрит апелляцию на приговор калининградским врачам

Апелляционный суд в январе рассмотрит апелляционную жалобу на приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой. Это будет уже четвертая апелляция. Защита попросит о новом разбирательстве
Элина Сушкевич и Елена Белая
Элина Сушкевич и Елена Белая (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 14 января рассмотрит апелляционную жалобу на приговор представителей защиты калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, говорится в картотеке суда.

В августе Московский областной суд приговорил врачей к 9 и 9,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновными в убийстве недоношенного младенца.

По словам знакомого с материалами дела источника РБК, защита попросит отменить приговор и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство «с обеспечением реального равенства сторон и состязательности».

На суде защите не позволили донести до присяжных информацию, свидетельствующую о недоказанности причины смерти младенца (отравление сульфатом магния) и тем самым доказать альтернативную убийству причину смерти, сообщили РБК адвокаты коллегии адвокатов «Диктатура Закона» Ксения Ворончук и Вячеслав Жуковский, защищающие Элину Сушкевич. Сторона защиты настаивает, что мальчик умер из-за «болезненных состояний, возникших в силу своей глубокой недоношенности и экстремально низкой массы тела, осложненных рядом обстоятельств».

На рассмотрении апелляции адвокаты обратят внимание суда на то, что защите «на этапе представления своих доказательств отказали в удовлетворении всех без исключения ходатайств: об оглашении и о приобщении документов, о допросе специалиста и свидетелей, о назначении повторной судмедэкспертизы». «В итоге со стороны защиты присяжные услышали только показания подсудимых», — заявят адвокаты.

Ксения Ворончук и Вячеслав Жуковский считают, что несколько обстоятельств, произошедших в суде, не способствовали формированию у присяжных «объективной и непредвзятой позиции по делу». Кроме того, адвокаты указали на то, что им было отказано в вызове в качестве эксперта автора «Руководства по лабораторным методам диагностики». По их словам, эксперты некорректно использовали положения именно этого руководства при определении концентрации сульфата магния в крови младенца. 

В ноябре 2018 года уроженка Узбекистана Заримхон Ахмедова родила в калининградском роддоме № 4 недоношенного мальчика весом 700 г. Вскоре ребенок умер. Следствие обвинило исполнявшую обязанности главврача Елену Белую и анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич в умышленном прекращении реанимационных мероприятий и введении младенцу смертельной дозы сульфата магния. Обвинение утверждает, что врачи стремились избежать ухудшения статистики по младенческой смертности. Следствие считает, что Белая дала Сушкевич указание ввести младенцу летальную дозу препарата и оформить его как мертворожденного. В материалах дела есть аудиозапись собрания врачей, где, как утверждается, Белая отчитывает подчиненных за помощь тяжелому младенцу и требует переписать его медицинскую историю.

Первый суд в 2020 году завершился оправданием: присяжные не нашли вины врачей, и Калининградский областной суд вынес оправдательный приговор. Однако последующие апелляции привели к отмене решений и новым процессам. В 2022 году Московский областной суд впервые назначил Белой и Сушкевич реальные сроки — 9,5 и 9 лет лишения свободы. Верховный суд отменил этот приговор в конце 2024 года, но повторное рассмотрение в 2025 году вновь привело к тем же выводам: суд признал врачей виновными и назначил такие же сроки заключения, дополнительно запретив им работать по специальности в течение трех лет после освобождения.

Во время судебных слушаний врачи из разных регионов России выступали в поддержку Сушкевич и Белой. Медики собирали подписи, публиковали обращения и участвовали в акциях солидарности. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль не раз публично высказывался в защиту врачей. Он критиковал выводы следствия и экспертиз; по его мнению, не было достоверных доказательств умышленного введения летальной дозы препарата, и он настаивал на необходимости пересмотра дела с участием независимых экспертов.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Надежда Сарсания
Врачи суд уголовное дело Апелляционный суд

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Москве перед приемом у врача внедрят предварительные исследования
Общество
Фадеев назвал неподготовленной модель отработки для врачей после вуза
Общество
Минздрав предложил сроки отработки для молодых врачей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 21:25 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 21:25
Как угольные предприятия повышают безопасность инфраструктуры Отрасли, 21:32
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Мерц увидел «огромный ущерб» ЕС при отказе использовать активы России Политика, 21:15
Турция сообщила о сбитом дроне, летевшем с Черного моря Политика, 21:14
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Как АЗС трансформируются в сервис-хабы и развивают цифровые экосистемы Отрасли, 20:54
Как меняется автомобильный рынок России Отрасли, 20:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Российская сноубордистка получила нейтральный статус от FIS Спорт, 20:50
Власти Молдавии изымут у ЛУКОЙЛа топливный терминал в аэропорту Кишинева Политика, 20:47
Захарова сообщила о погибших при теракте в Сиднее россиянах Общество, 20:42
Мерц сообщил о договоренности США и Украины по гарантиям безопасности Политика, 20:39
Трансформация закупок: новые приоритеты российского бизнеса Отрасли, 20:29
Как развивается рынок систем аутентификации Отрасли, 20:28
Каллас не смогла обсудить с Уиткоффом кредит Украине из-за сбоя связи Политика, 20:28