Верховный суд отправил на пересмотр дело калининградских врачей

Елена Белая (справа) и Элина Сушкевич (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президиум Верховного суда постановил пересмотреть дело против калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, сообщили РБК в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2018-м врачи убили ребенка, который родился недоношенным. СК считает, что занимавшая пост замглавврача роддома Белая решила, что ребенок, скорее всего, умрет и это приведет к ухудшению статистики, а потому она поручила анестезиологу-реаниматологу Сушкевич ввести ребенку сульфат магния.

Врачи не признали вину, в 2020-м калининградский суд оправдал их, но позже решение отменили и отправили в подмосковный суд. В сентябре 2022 года Мособлсуд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима соответственно по делу об убийстве недоношенного младенца в 2018 году.

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