СК объяснил статью об убийстве в деле и.о. главы роддома в Калининграде

В действиях руководителя учреждения обнаружили признаки особо тяжкого преступления. В СК утверждают, что ребенку в организм ввели яд

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Главное следственное управления Следственного комитета обнаружило новые обстоятельства в гибели новорожденного в роддоме №4 по Калининградской области в ноябре 2018 года. Если раньше и.о. главного врача Елену Белую подозревали в даче незаконных указаний подчиненным о внесении заведомо ложных сведений в документы по причинам смерти младенца, то теперь следователи уверены: ребенок умер не из-за халатности врачей.

Как выяснилось в ходе следствия, в ноябре прошлого года у одной из поступивших заведение появился на свет глубоко недоношенный ребёнок массой тела 700 грамм. Белая предположила, что младенец скорей всего умрет, а такой исход ухудшит статистические показатели и уменьшит ее шансы на дальнейшее назначение на должность главврача. В результате младенца решили убить, для чего Белая привлекла врача Элину Сушкевич. Последняя по указанию и.о. главврача ввела ребенку смертельную дозу препарата «Магния сульфат».

Уже после этого для сокрытия убийства в документы были внесены сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода.

В СК сообщили, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Также предъявлено обвинение Белой в организации умышленного убийства малолетнего по ч. 3 ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Еще до сообщения СК, в котором объяснялась мотивация ужесточения уголовной статьи Российское общество неонатологов (врачей, изучающих младенцев), назвало применение ч.2 ст.105 УК абсурдным. Там сообщили, что вероятность выживания ребенка с таким весом составляла 5-10%. «У нас есть основания полагать, что следствием, сделавшем выводы о виновности нашего коллеги в преступлении, могла быть допущена ошибка», - говорилось в сообщении.

Серьезно разобраться в произошедшем в Калининграде пообещал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. «Такого после 1953 года, когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильном лечение членов Политбюро, еще не было. Опытного педиатра обвинили в убийстве новорожденного», - написал Рошаль в своем Twitter.

21 июня стало известно, что с портала проекта нормативных правовых актов исчез проект поправок в Уголовный кодекс, вводящий наказание за ненадлежащую медицинскую помощь и сокрытие информации о подобных случаях.

О своей инициативе СКР впервые сообщил в июле 2018 года. В ноябре 2018 года глава СКР Александр Бастрыкин подписал приказ о создании в структуре ведомства отделов по расследованию врачебных ошибок.