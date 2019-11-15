Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН

РАН определилась с выбором новых академиков и членкоров. В обновленный состав академии вошли ректор СПбГУ Николай Кропачев, глава онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди и ученые из комиссии РАН по борьбе с лженаукой

Николай Кропачев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Российской академии наук подвели итоги выборов академиков и членов-корреспондентов, передает корреспондент РБК.

Для избрания академиком или членкором кандидату было необходимо набрать две трети голосов. За кандидатов в академики могли голосовать только действительные академики РАН. В РАН в 2019 году заявлены 76 вакансий академиков и 171 вакансия члена-корреспондента.

Академиком в отделение медицинских наук был избран директор Национального медицинского исследовательского центра им Н.Н.Блохина Иван Стилиди. Крупнейший онкоцентр России оказался в центре внимания в начале октября из-за произошедшего конфликта между руководством и врачами. Врачи рассказывали о переполненных палатах, низкой зарплате и других проблемах, которые, по их данным, существовали в онкоцентре. Специально созданная комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения директора института детской онкологии и гематологии, опровергла падение зарплат сотрудников, отметив однако «скученность» пациентов в палатах. За время конфликта из онкоцентра уволились девять сотрудников.

Среди победителей выборов в отделении медицинских наук также ученые, вопросы к которым возникли у комиссии РАН по борьбе со лженаукой. Это избранный академиком Дмитрий Пушкарь и новый член-корреспондент Маринэ Танашян. Комиссия нашла в некоторых их публикациях о так называемых релиз-активных препаратах признаки псевдонаучности.

Пушкарь, комментируя РБК попадание в список авторов с псевдонаучными публикациями, говорил, что уважительно относится к РАН и готов обсудить критические замечания с учеными. Позднее согласительная комиссия отделения медицинских наук и комиссии по борьбе с лженаукой решила, что замечания «в принципе не препятствуют избранию» на выборах в РАН. Замечания относились к статье Пушкаря, выполненной «в рамках его административных обязанностей, а не научной деятельности», говорилось в выводах.