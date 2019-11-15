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Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН
РАН определилась с выбором новых академиков и членкоров. В обновленный состав академии вошли ректор СПбГУ Николай Кропачев, глава онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди и ученые из комиссии РАН по борьбе с лженаукой
Николай Кропачев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Российской академии наук подвели итоги выборов академиков и членов-корреспондентов, передает корреспондент РБК.

Для избрания академиком или членкором кандидату было необходимо набрать две трети голосов. За кандидатов в академики могли голосовать только действительные академики РАН. В РАН в 2019 году заявлены 76 вакансий академиков и 171 вакансия члена-корреспондента.

Академиком в отделение медицинских наук был избран директор Национального медицинского исследовательского центра им Н.Н.Блохина Иван Стилиди. Крупнейший онкоцентр России оказался в центре внимания в начале октября из-за произошедшего конфликта между руководством и врачами. Врачи рассказывали о переполненных палатах, низкой зарплате и других проблемах, которые, по их данным, существовали в онкоцентре. Специально созданная комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения директора института детской онкологии и гематологии, опровергла падение зарплат сотрудников, отметив однако «скученность» пациентов в палатах. За время конфликта из онкоцентра уволились девять сотрудников.

Среди победителей выборов в отделении медицинских наук также ученые, вопросы к которым возникли у комиссии РАН по борьбе со лженаукой. Это избранный академиком Дмитрий Пушкарь и новый член-корреспондент Маринэ Танашян. Комиссия нашла в некоторых их публикациях о так называемых релиз-активных препаратах признаки псевдонаучности.

Пушкарь, комментируя РБК попадание в список авторов с псевдонаучными публикациями, говорил, что уважительно относится к РАН и готов обсудить критические замечания с учеными. Позднее согласительная комиссия отделения медицинских наук и комиссии по борьбе с лженаукой решила, что замечания «в принципе не препятствуют избранию» на выборах в РАН. Замечания относились к статье Пушкаря, выполненной «в рамках его административных обязанностей, а не научной деятельности», говорилось в выводах.

Академиком избрали также директора научно-исследовательского центра офтальмологии университета им. Н.И.Пирогова Христо Тахчиди. Тахчиди с 2001 по 2011 год возглавлял МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова. Причинами увольнения Тахчиди Минздрав называл жалобы пациентов, нарушения в ходе госзакупок и незаконную коммерческую деятельность. Коллектив института тогда встал на сторону Тахчиди, тем не менее Мосгорсуд признал законным его увольнение.

В отделение общественных наук членкором в секции «право» выбран ректор СПбГУ Николай Кропачев. В конце сентября председатель правительства Дмитрий Медведев поручил выделить средства на строительство единого кампуса университета. Против переезда выступили некоторые преподаватели вуза, студенты и выпускники: под открытым письмом с критикой решения собрано 1300 подписей, под петицией на change.org в момент 15 ноября стоит более 76 тыс. подписей. Стоимость объектов кампуса составит 45 млрд руб., где 19 млрд руб. — средства федерального бюджета и 26 млрд руб. — средства инвесторов.

В начале ноября общественный резонанс вызвала история с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, которому предъявлено обвинение в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко. СПбГУ уволил Соколова «за совершение аморального поступка».

В секции «право» академиком в отделение общественных наук стал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. В 2017 году из ассоциации вышли восемь крупнейших банков — Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «ФК Открытие» и Бинбанк из-за «неудовлетворительной работы руководства» АРБ. После выхода банков из состава ассоциации Тосунян объявил, что АРБ продолжит дальнейшую работу.

В среду, 13 ноября, стали известны результаты первого этапа выборов академии. В частности, в следующий тур не прошли ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий, бывший кандидат в президенты России в 2018 году Сергей Бабурин и четыре кандидата, работы которых были критически оценены комиссией РАН по борьбе со лженаукой.

Накануне выборов глава РАН Александр Сергеев выразил обеспокоенность из-за высокого среднего возраста академиков и допустил изменение устава академии. Сергеев пояснил, что на заседаниях академия «не досчитывается людей» из-за состояния здоровья ее членов и их мобильности, если члены академии должны приезжать на собрания из регионов.

На встрече с президентом Путиным Сергеев рассказал, что аналог государственной автоматизированной системы «Выборы» может быть задействован во всей системе на следующих выборах — через три года.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: РАН, Онкологический центр имени Блохина, СПбГУ, наука
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Сергеев допустил изменение устава РАН из-за возраста академиков
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