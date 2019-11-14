Сергеев допустил изменение устава РАН из-за возраста академиков

Глава РАН Александр Сергеев выразил обеспокоенность из-за среднего возраста членов академии — около 40% академиков старше 80 лет. Ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным он пообещал принять меры по «омоложению»

Александр Сергеев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Глава РАН Александр Сергеев в ходе общего собрания, на котором в четверг, 14 ноября, состоятся выборы новых членов академии, допустил изменения устава РАН из-за высокого среднего возраста академиков и членкоров.

«Мы констатируем, что возраст академиков достаточно большой, у нас около 40% академиков [действительных членов РАН] старше 80 лет. Конечно, будет некое омоложение. Проблема в том, что мы не досчитываемся людей на наших собраниях по состоянию здоровья и по вопросам мобильности, если члены академии должны приезжать из регионов. А основное требование членов академии — личное присутствие на собрании. И это противоречие мы должны разрешить. По-видимому, должно быть изменение в уставе, которое регламентирует работу, в случае если члены академии не могут принять участие в ней. Это будет обсуждаться на президиуме, мы озабочены этим обстоятельством», — сказал он, отвечая на вопрос РБК. Сергеев добавил, что «сплав мудрости старшего поколения и активности молодого должен оставаться».

Накануне выборов в РАН Сергеев встречался с президентом. Глава РАН заявил о высокой конкуренции на выборах в РАН. Путин обратил внимание, что на предыдущих выборах средний возраст избравшихся был ниже. В ответ Сергеев пояснил, что средний возраст действительных членов академии — 75 лет, а кандидатов — 67. «Омоложение будет, к сожалению, не таким, как нам бы хотелось», — сказал он.

В среду, 13 ноября, отделения РАН утвердили окончательный список кандидатов. В частности, в следующий тур не прошли ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий, бывший кандидат в президенты России в 2018 году Сергей Бабурин и четыре кандидата, работы которых были критически оценены комиссией РАН по борьбе со лженаукой.