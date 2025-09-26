Главу Совета судей лишили полномочий судьи после иска Генпрокуратуры

Судья Момотов объяснил свою отставку тем, что ситуация вокруг его имени отражается на авторитете судебной власти. Генпрокуратура обвинила его в коррупционных нарушениях — развитии гостиничного бизнеса при работе судьей

Виктор Момотов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Полномочия председателя Совета судей Виктора Момотова прекращены решением Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) в связи с письменным заявлением об отставке, сказано на сайте коллегии.

«ВККС РФ прекратила полномочия <...>, в частности, Момотова В.В. — судьи Верховного суда Российской Федерации, секретаря пленума Верховного суда», — говорится в релизе.

«Я ушел в отставку лишь только потому, что складывающаяся ситуация вокруг моего имени, несмотря на презумпцию добросовестности, отражается на авторитете судебной власти, которым я очень дорожу. Собираюсь в освобождающееся время защищать всеми законными способами свое доброе имя», — заявил в комментарии РБК сам Момотов.

Он уточнил, что не покинул пост главы Совета судей и имеет статус судьи в отставке. Однако правовой иммунитет судьи не распространяется на гражданско-правовые последствия коррупционных правонарушений, в которых его подозревают.

23 сентября источники РБК сообщили, что Генпрокуратура потребовала изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц. Прокуратура установила, что он с 2010 года, будучи судьей, не соблюдал антикоррупционные ограничения. Момотов занимал должности секретаря пленума ВС (с 2013 года), члена президиума ВС (с 2019-го) и главы Совета судей (переизбран в 2022 году), что, по данным надзора, обеспечивало ему неограниченное влияние на судебную практику и кадровую политику нижестоящих судов.

В иске говорилось, что при этом он для развития и приумножения своего гостиничного бизнеса (сеть отелей Marton) сотрудничал с организаторами ОПГ «Покровские» Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которые «сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов».

Сеть отелей Момотов развивал, используя доверенных лиц — мать Надежду Момотову (Ларянову) и владельца сети Андрея Марченко, следует из документа. Кроме того, он использовал статус судьи для легализации недвижимости, защиты аффилированного бизнеса в судах и обхода контроля органов власти. Общая стоимость гостиничных активов оценивается более чем в 9 млрд руб., следует из данных в иске. В нем также сказано, что отдельным источником дохода Момотова и Марченко был уход от уплаты налогов — недоимка превышает 500 млн руб.

В разговоре с РБК Момотов называл утверждения из иска клеветой.