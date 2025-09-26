 Перейти к основному контенту
Главу Совета судей лишили полномочий судьи после иска Генпрокуратуры

Главу Совета судей Момотова лишили полномочий судьи после иска Генпрокуратуры
Судья Момотов объяснил свою отставку тем, что ситуация вокруг его имени отражается на авторитете судебной власти. Генпрокуратура обвинила его в коррупционных нарушениях — развитии гостиничного бизнеса при работе судьей
Виктор Момотов
Виктор Момотов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Полномочия председателя Совета судей Виктора Момотова прекращены решением Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) в связи с письменным заявлением об отставке, сказано на сайте коллегии.

«ВККС РФ прекратила полномочия <...>, в частности, Момотова В.В. — судьи Верховного суда Российской Федерации, секретаря пленума Верховного суда», — говорится в релизе.

«Я ушел в отставку лишь только потому, что складывающаяся ситуация вокруг моего имени, несмотря на презумпцию добросовестности, отражается на авторитете судебной власти, которым я очень дорожу. Собираюсь в освобождающееся время защищать всеми законными способами свое доброе имя», — заявил в комментарии РБК сам Момотов.

Он уточнил, что не покинул пост главы Совета судей и имеет статус судьи в отставке. Однако правовой иммунитет судьи не распространяется на гражданско-правовые последствия коррупционных правонарушений, в которых его подозревают.

23 сентября источники РБК сообщили, что Генпрокуратура потребовала изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц. Прокуратура установила, что он с 2010 года, будучи судьей, не соблюдал антикоррупционные ограничения. Момотов занимал должности секретаря пленума ВС (с 2013 года), члена президиума ВС (с 2019-го) и главы Совета судей (переизбран в 2022 году), что, по данным надзора, обеспечивало ему неограниченное влияние на судебную практику и кадровую политику нижестоящих судов.

«ОПГ и активы на ₽9 млрд»: что известно об иске к главе Совета судей
Бизнес
Виктор Момотов

В иске говорилось, что при этом он для развития и приумножения своего гостиничного бизнеса (сеть отелей Marton) сотрудничал с организаторами ОПГ «Покровские» Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которые «сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов».

Сеть отелей Момотов развивал, используя доверенных лиц — мать Надежду Момотову (Ларянову) и владельца сети Андрея Марченко, следует из документа. Кроме того, он использовал статус судьи для легализации недвижимости, защиты аффилированного бизнеса в судах и обхода контроля органов власти. Общая стоимость гостиничных активов оценивается более чем в 9 млрд руб., следует из данных в иске. В нем также сказано, что отдельным источником дохода Момотова и Марченко был уход от уплаты налогов — недоимка превышает 500 млн руб.

В разговоре с РБК Момотов называл утверждения из иска клеветой.

