Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей России
Виктор Момотов 8 октября подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Совета судей. Окончательное решение примет этот орган судейского сообщества, сообщили РБК два источника, знакомые с ситуацией. РБК направил запрос в Совет судей.
Упоминание Момотова исчезло из раздела «Президиум» на сайте Совета судей. Как свидетельствуют данные из веб-архива, это произошло также 8 октября.
На состоявшемся в среду заседании Останкинского районного суда Москвы представитель Генпрокуратуры заявил, что Момотов использовал судейский статус для прикрытия деятельности отелей Marton, где предоставлялись почасовые комнаты и оказывались интимные услуги. Отельный бизнес, настаивал прокурор, был создан с участием Момотова и использовался для организации проституции.
Представитель надзорного ведомства заявил, что назначение Момотова на пост судьи Верховного суда пролоббировал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, у которого в августе этого года Генпрокуратура взыскала активы общей стоимостью 13 млрд руб. Судебные процессы под председательством Чернова прокурор назвал примером «кубанского правосудия» и отметил, что впоследствии Момотов оказывал ему покровительство.
Однако Момотов в суде отрицал свою причастность к покровительству и незаконному обогащению. Он настаивал, что, в соответствии с законом «О статусе судей в Российской Федерации», соблюдал установленные ограничения. По его словам, в последний раз он виделся с Черновым пять лет назад.
С иском о взыскании имущества в доход государства заместитель генерального прокурора обратился в Останкинский районный суд Москвы 23 сентября. Надзорное ведомство требует изъять у Виктора Момотова почти 100 объектов недвижимости общей стоимостью около 9 млрд руб. По версии прокуратуры, глава Совета судей использовал служебное положение для обхода антикоррупционных ограничений и легализации активов, оформленных на третьих лиц.
В исковом заявлении говорится, что Момотов участвовал в создании и развитии гостиничного бизнеса совместно с предпринимателем Андреем Марченко, владельцем сети Marton, а также с бизнесменами Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которых прокуратура называет лидерами ОПГ «Покровские». Формально собственниками имущества числились доверенные лица и родственники судьи, однако, как утверждает прокуратура, фактический контроль над активами сохранялся за Момотовым. В собственности аффилированных с ним лиц оказались 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, на базе которых была сформирована сеть Marton, объединяющая около 40 гостиниц в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской и других областях. Совокупная стоимость этих активов, по оценке надзорного ведомства, превышает 9 млрд руб.
Ранее в разговоре с РБК Момотов называл утверждения Генпрокуратуры клеветническими. После подачи иска он ушел в отставку с постов судьи Верховного суда, члена президиума и секретаря пленума, сохранив при этом статус судьи в отставке.
Виктор Момотов родился 30 мая 1961 года в поселке Гирей в Краснодарском крае. В 1988 году окончил с отличием юридический факультет Кубанского государственного университета.
В 2010 году постановлением Совета Федерации был назначен судьей Верховного суда. В 2013 году был избран на должность секретаря пленума Верховного суда.
В декабре 2016 года на заседании IX Всероссийского съезда судей был выбран председателем Совета судей России. В 2022 году его полномочия продлили на новый срок.
26 сентября этого года его полномочия судьи Верховного суда были прекращены решением Высшей квалификационной коллегии судей после подачи Генпрокуратурой иска об изъятии имущества у Момотова и связанных с ним лиц.
