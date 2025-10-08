Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей России

Возглавлявший Совет судей с 2016 года Виктор Момотов подал в отставку в день начала рассмотрения иска Генпрокуратуры о конфискации его имущества, рассказали источники РБК. Имя Момотова уже исчезло с сайта Совета судей

Виктор Момотов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Виктор Момотов 8 октября подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Совета судей. Окончательное решение примет этот орган судейского сообщества, сообщили РБК два источника, знакомые с ситуацией. РБК направил запрос в Совет судей.

Упоминание Момотова исчезло из раздела «Президиум» на сайте Совета судей. Как свидетельствуют данные из веб-архива, это произошло также 8 октября.

На состоявшемся в среду заседании Останкинского районного суда Москвы представитель Генпрокуратуры заявил, что Момотов использовал судейский статус для прикрытия деятельности отелей Marton, где предоставлялись почасовые комнаты и оказывались интимные услуги. Отельный бизнес, настаивал прокурор, был создан с участием Момотова и использовался для организации проституции.

Представитель надзорного ведомства заявил, что назначение Момотова на пост судьи Верховного суда пролоббировал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, у которого в августе этого года Генпрокуратура взыскала активы общей стоимостью 13 млрд руб. Судебные процессы под председательством Чернова прокурор назвал примером «кубанского правосудия» и отметил, что впоследствии Момотов оказывал ему покровительство.

Однако Момотов в суде отрицал свою причастность к покровительству и незаконному обогащению. Он настаивал, что, в соответствии с законом «О статусе судей в Российской Федерации», соблюдал установленные ограничения. По его словам, в последний раз он виделся с Черновым пять лет назад.

С иском о взыскании имущества в доход государства заместитель генерального прокурора обратился в Останкинский районный суд Москвы 23 сентября. Надзорное ведомство требует изъять у Виктора Момотова почти 100 объектов недвижимости общей стоимостью около 9 млрд руб. По версии прокуратуры, глава Совета судей использовал служебное положение для обхода антикоррупционных ограничений и легализации активов, оформленных на третьих лиц.

В исковом заявлении говорится, что Момотов участвовал в создании и развитии гостиничного бизнеса совместно с предпринимателем Андреем Марченко, владельцем сети Marton, а также с бизнесменами Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которых прокуратура называет лидерами ОПГ «Покровские». Формально собственниками имущества числились доверенные лица и родственники судьи, однако, как утверждает прокуратура, фактический контроль над активами сохранялся за Момотовым. В собственности аффилированных с ним лиц оказались 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, на базе которых была сформирована сеть Marton, объединяющая около 40 гостиниц в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской и других областях. Совокупная стоимость этих активов, по оценке надзорного ведомства, превышает 9 млрд руб.

Ранее в разговоре с РБК Момотов называл утверждения Генпрокуратуры клеветническими. После подачи иска он ушел в отставку с постов судьи Верховного суда, члена президиума и секретаря пленума, сохранив при этом статус судьи в отставке.