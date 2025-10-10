 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Свидетели раскрыли связи главы Совета судей с Гусем и Карасем

В суде по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Момотову выступили три засекреченных свидетеля. Они рассказали о знакомых бывшего судьи в криминальном мире
Виктор Момотов
Виктор Момотов (Фото: Артём Коротаев / ТАСС)

В пятницу, 10 октября, Останкинский районный суд продолжил рассматривать антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства более 100 объектов недвижимости на сумму 9 млрд руб., включая сеть бизнес-отелей Marton, связанных с бывшим судьей Верховного суда и главой Совета Виктором Момотовым.

Ответчики по иску Генпрокуратуры, помимо Момотова, — его компаньон, бизнесмен Андрей Марченко, названный в иске краснодарским «представителем криминалитета», его сын Иван и юрлицо ООО «Гостиница «Вологда».

На заседании выступили засекреченные свидетели, двое из которых были подчиненными Андрея Марченко, а один — знакомым Виктора Момотова.
Личности свидетелей были засекречены следователем в связи с тем, что они опасаются за свою жизнь и здоровье, было заявлено в суде. Они выступали по видеосвязи, их голоса изменены.

Один из свидетелей рассказал суду, что познакомился с Момотовым в 2000-х годах через бывшего начальника управления юстиции Краснодарского края и председателя краевого суда Краснодарского края Александра Чернова. Чернов занимал должность председателя краевого суда Краснодарского края с 1994 по 2019 год. В августе суд изъял у Чернова активы на сумму более 13 млрд руб. по иску Генпрокуратуры.

Свидетель утверждал, что в близкое окружение Чернова входили Эдуард Кагосян по кличке Карась, убитый в 2010 году в «разборке», и Момотов. Эдуард Кагосян был известен как член ближайшего окружения вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, сообщала «Российская газета». По данным издания, он был так называемым смотрящим в Сочи за ресторанами, которые принадлежали Усояну (убит в Москве в 2013 году).

Со слов свидетеля следует, что они были в дружеских отношениях с 1990-х, занимались ведением бизнеса и «решением вопросов в судах». Виктор Момотов судьей стал только в 2010 году. Также, по словам свидетеля, Александр Чернов переживал, что его бизнес не приносил столько дохода, сколько приносила Момотову сеть отелей Marton.

Ранее в том же судебном заседании Андрей Марченко рассказал, что его познакомил с Виктором Момотовым в начале 1990-х годов общий знакомый Коля Гусь. Другие детали знакомства он не раскрыл. Марченко утверждал, что Момотов, зная об успешной предпринимательской деятельности Марченко, в 2009 году предложил ему вложиться пополам и купить недостроенный гостиничный комплекс. В 2009–2010 годах все бумаги были оформлены. При этом бизнесмен заверил суд, что доля Момотова составляла от 50 тыс. до 300 тыс. руб. ежемесячно, в зависимости от сезонности.

Другой секретный свидетель, бывший подчиненным бизнесмена, рассказал, что в отелях имелась так называемая черная касса и Марченко делил с Момотовым 30–50 тыс. руб. ежедневной прибыли.

Свидетели также рассказали суду, что порядка 22 сотрудников в «добровольно-принудительном порядке» оформляли на себя ИП и выдавали доверенности на пользование расчетным счетом на имя бухгалтера Марченко Ольги Тимофеенко, которая также арестована и находится в настоящий момент в Краснодарском СИЗО.

По заявлениям сотрудников Марченко, выступающих свидетелями, это делалось с целью дробления бизнеса, чтобы оставаться на упрощенной системе налогообложения.

Виктор Момотов в заседании в пятницу участия не принимал — его госпитализировали. В конце сентября он отверг все претензии Генпрокуратуры и назвал данные из иска «клеветой». На заседании 8 октября он утверждал, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью и не имел никакого отношения к имуществу Марченко. Также он отрицал указания на его связи с Черновым, утверждая, что в деле отсутствуют доказательства его причастности к покровительству или незаконному обогащению. Он назвал иск «ударом», который «полностью разрушил его жизнь».

Следующее заседание по иску назначено на 14 октября.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Надежда Сарсания
коррупция Верховный суд иск в суд Генпрокуратура Виктор Момотов Останкинский суд Москвы Дед Хасан
Виктор Момотов фото
Виктор Момотов
председатель Совета судей России
30 мая 1961 года
Материалы по теме
Секретный свидетель рассказал о гостях корпоративов в отелях Момотова
Общество
Главу Совета судей Момотова госпитализировали
Общество
Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Зеленский оценил влияние погоды на отражение российских атак Политика, 22:39
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
В Подмосковье зацепер погиб на электричке после удара тока Общество, 22:27
Еще один российский аэропорт приостановил полеты Политика, 22:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:22
Киев заявил о готовности к олимпийскому перемирию на время Игр-2026 Политика, 22:20
Правительство включило Renault в санкционный список Политика, 22:08
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам в матче КХЛ Спорт, 22:06
Сборная России по футболу обыграла команду Ирана Спорт, 22:00
Ученые предупредили о начале магнитной бури раньше прогнозируемых сроков Общество, 21:52
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Два человека погибли при взрыве боеприпаса под Волгоградом Общество, 21:43
Часть военного парада в Пхеньяне прошла под песню «Служить России» Политика, 21:40
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 21:22