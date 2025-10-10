Свидетели раскрыли связи главы Совета судей с Гусем и Карасем

В суде по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Момотову выступили три засекреченных свидетеля. Они рассказали о знакомых бывшего судьи в криминальном мире

Виктор Момотов (Фото: Артём Коротаев / ТАСС)

В пятницу, 10 октября, Останкинский районный суд продолжил рассматривать антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства более 100 объектов недвижимости на сумму 9 млрд руб., включая сеть бизнес-отелей Marton, связанных с бывшим судьей Верховного суда и главой Совета Виктором Момотовым.

Ответчики по иску Генпрокуратуры, помимо Момотова, — его компаньон, бизнесмен Андрей Марченко, названный в иске краснодарским «представителем криминалитета», его сын Иван и юрлицо ООО «Гостиница «Вологда».

На заседании выступили засекреченные свидетели, двое из которых были подчиненными Андрея Марченко, а один — знакомым Виктора Момотова.

Личности свидетелей были засекречены следователем в связи с тем, что они опасаются за свою жизнь и здоровье, было заявлено в суде. Они выступали по видеосвязи, их голоса изменены.

Один из свидетелей рассказал суду, что познакомился с Момотовым в 2000-х годах через бывшего начальника управления юстиции Краснодарского края и председателя краевого суда Краснодарского края Александра Чернова. Чернов занимал должность председателя краевого суда Краснодарского края с 1994 по 2019 год. В августе суд изъял у Чернова активы на сумму более 13 млрд руб. по иску Генпрокуратуры.

Свидетель утверждал, что в близкое окружение Чернова входили Эдуард Кагосян по кличке Карась, убитый в 2010 году в «разборке», и Момотов. Эдуард Кагосян был известен как член ближайшего окружения вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, сообщала «Российская газета». По данным издания, он был так называемым смотрящим в Сочи за ресторанами, которые принадлежали Усояну (убит в Москве в 2013 году).

Со слов свидетеля следует, что они были в дружеских отношениях с 1990-х, занимались ведением бизнеса и «решением вопросов в судах». Виктор Момотов судьей стал только в 2010 году. Также, по словам свидетеля, Александр Чернов переживал, что его бизнес не приносил столько дохода, сколько приносила Момотову сеть отелей Marton.

Ранее в том же судебном заседании Андрей Марченко рассказал, что его познакомил с Виктором Момотовым в начале 1990-х годов общий знакомый Коля Гусь. Другие детали знакомства он не раскрыл. Марченко утверждал, что Момотов, зная об успешной предпринимательской деятельности Марченко, в 2009 году предложил ему вложиться пополам и купить недостроенный гостиничный комплекс. В 2009–2010 годах все бумаги были оформлены. При этом бизнесмен заверил суд, что доля Момотова составляла от 50 тыс. до 300 тыс. руб. ежемесячно, в зависимости от сезонности.

Другой секретный свидетель, бывший подчиненным бизнесмена, рассказал, что в отелях имелась так называемая черная касса и Марченко делил с Момотовым 30–50 тыс. руб. ежедневной прибыли.

Свидетели также рассказали суду, что порядка 22 сотрудников в «добровольно-принудительном порядке» оформляли на себя ИП и выдавали доверенности на пользование расчетным счетом на имя бухгалтера Марченко Ольги Тимофеенко, которая также арестована и находится в настоящий момент в Краснодарском СИЗО.

По заявлениям сотрудников Марченко, выступающих свидетелями, это делалось с целью дробления бизнеса, чтобы оставаться на упрощенной системе налогообложения.

Виктор Момотов в заседании в пятницу участия не принимал — его госпитализировали. В конце сентября он отверг все претензии Генпрокуратуры и назвал данные из иска «клеветой». На заседании 8 октября он утверждал, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью и не имел никакого отношения к имуществу Марченко. Также он отрицал указания на его связи с Черновым, утверждая, что в деле отсутствуют доказательства его причастности к покровительству или незаконному обогащению. Он назвал иск «ударом», который «полностью разрушил его жизнь».

Следующее заседание по иску назначено на 14 октября.