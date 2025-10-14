Глава Совета судей отказался оценить изъятие активов из уважения к закону

Останкинский суд Москвы конфисковал активы бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Он уверен, что не следует оценивать постановление суда до ознакомления с полным текстом

Виктор Момотов (Фото: Совет Федерации)

Бывший судья Верховного суда и глава Совета судей Виктор Момотов заявил РБК, что не готов обсуждать решение Останкинского районного суда Москвы до публикации мотивировочной части.

Он подчеркнул, что «так не принято» и оценить позицию суда по своим возражениям сможет только после ознакомления с полным текстом постановления. «К решению суда, вступившему в законную силу, в любом демократическом обществе нужно относиться с уважением — после всех стадий обжалования и проверок. Это если без эмоций и чувств», — отметил Момотов.

Он добавил, что специально приехал в суд из больницы, «уважая суд и закон», чтобы лично изложить свое видение ситуации. «Я не прятался и не мог поступить иначе. К сожалению, большего сказать не могу», — заключил глава Совета судей.

Момотов отказался оценивать ход разбирательства, отметив, что «не может себе позволить этого сделать — это было бы неправильно в его ситуации». При этом он подчеркнул, что с точки зрения организации гражданского процесса суд предоставил возможность высказаться всем сторонам «с соблюдением норм Гражданского процессуального кодекса».

Останкинский районный суд ранее днем 14 октября удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 95 объектов недвижимости на сумму 9 млрд руб. у Момотова и его компаньонов. В число изъятых активов входят бизнес-отели Marton, связанные с Момотовым.

По данным прокуратуры, Момотов, будучи судьей, вопреки закону занимался бизнесом, легализовал активы и имел связи с ОПГ «Покровские». В суде были допрошены свидетели, часть — в засекреченном режиме. Момотов отвергал все претензии Генпрокуратуры. Он заявлял, что никогда не занимался бизнесом.

После подачи иска Момотов ушел в отставку с постов судьи ВС, члена президиума и секретаря пленума ВС, сохранив статус судьи в отставке. В октябре он подал в отставку с поста председателя Совета судей.