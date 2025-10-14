 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Глава Совета судей отказался оценить изъятие активов из уважения к закону

Глава Совета судей Момотов отказался оценить конфискацию имущества судом
Останкинский суд Москвы конфисковал активы бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Он уверен, что не следует оценивать постановление суда до ознакомления с полным текстом
Виктор Момотов
Виктор Момотов (Фото: Совет Федерации)

Бывший судья Верховного суда и глава Совета судей Виктор Момотов заявил РБК, что не готов обсуждать решение Останкинского районного суда Москвы до публикации мотивировочной части.

Он подчеркнул, что «так не принято» и оценить позицию суда по своим возражениям сможет только после ознакомления с полным текстом постановления. «К решению суда, вступившему в законную силу, в любом демократическом обществе нужно относиться с уважением — после всех стадий обжалования и проверок. Это если без эмоций и чувств», — отметил Момотов.

Он добавил, что специально приехал в суд из больницы, «уважая суд и закон», чтобы лично изложить свое видение ситуации. «Я не прятался и не мог поступить иначе. К сожалению, большего сказать не могу», — заключил глава Совета судей.

Момотов отказался оценивать ход разбирательства, отметив, что «не может себе позволить этого сделать — это было бы неправильно в его ситуации». При этом он подчеркнул, что с точки зрения организации гражданского процесса суд предоставил возможность высказаться всем сторонам «с соблюдением норм Гражданского процессуального кодекса».

Суд изъял у главы Совета судей и его компаньонов активы на 9 млрд руб.
Общество
Фото:hotel-marton.ru

Останкинский районный суд ранее днем 14 октября удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 95 объектов недвижимости на сумму 9 млрд руб. у Момотова и его компаньонов. В число изъятых активов входят бизнес-отели Marton, связанные с Момотовым.

По данным прокуратуры, Момотов, будучи судьей, вопреки закону занимался бизнесом, легализовал активы и имел связи с ОПГ «Покровские». В суде были допрошены свидетели, часть — в засекреченном режиме. Момотов отвергал все претензии Генпрокуратуры. Он заявлял, что никогда не занимался бизнесом.

После подачи иска Момотов ушел в отставку с постов судьи ВС, члена президиума и секретаря пленума ВС, сохранив статус судьи в отставке. В октябре он подал в отставку с поста председателя Совета судей.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Виктор Момотов Совет судей
Виктор Момотов фото
Виктор Момотов
председатель Совета судей России
30 мая 1961 года
Материалы по теме
Экс-судья ВС Момотов заявил в суде, что не смог купить дом в Москве
Политика
Верховный суд поддержал отмену патента судящегося с Apple изобретателя
Технологии и медиа
Суд отправил в колонию нелегально добывших 42 кг золотых самородков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Bloomberg узнал о плане ЕС обязать компании из КНР делиться технологиями Политика, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
NYT узнала, что Киев обсудит с Вашингтоном сделку о производстве дронов Политика, 20:10
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса потерял 30 кг Общество, 20:03
В РФС отметили тенденцию нежелания игроков приезжать в сборные России Спорт, 20:02
Генконсульство Италии подтвердило гибель профессора в Москве Общество, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Администрация Киева опровергла отключения света в метро Общество, 19:48
МВФ предупредил о лопающемся пузыре из-за массовых инвестиций в ИИ Технологии и медиа, 19:47
Отстраненный ректор Запесоцкий отверг обвинения в тратах Общество, 19:41
Глава Совета судей отказался оценить изъятие активов из уважения к закону Общество, 19:36
«Авангард» обыграл «Трактор» в матче КХЛ с 13 шайбами Спорт, 19:30
Белгородского зампрокурора уволили из-за подозрения во взятке Политика, 19:23
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23