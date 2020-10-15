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Собянин назвал число перешедших на удаленку в Москве из-за COVID-19

К настоящему моменту около миллиона человек ушли на удаленку, сообщил мэр. С 5 октября организации в обязательном порядке должны были отправить на дистанционный режим работы не менее 30% кадров
Фото:Marcelo Endelli / Getty Images
Фото: Marcelo Endelli / Getty Images

После того как власти Москвы обязали предприятия и компании перевести часть своих сотрудников в режим дистанционной работы, на удаленку ушли порядка 1 млн человек. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня около 1 млн человек перешли на дистанционку», — заявил он.

По его словам, москвичи значительно лучше стали реагировать на ограничения, которые были введены. «У нас соблюдение масочного режима просто радикально изменилось к тому, что, скажем, было месяц тому назад, когда был полный нигилизм», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями тоже услышали рекомендации городских властей. «Мы видим их минимальное передвижение по городу», — сказал он.

Собянин изменил правила подачи данных о сотрудниках на удаленке
Общество
Фото:Daniel Acker / Bloomberg

В связи с ростом числа случаев заражения в столице власти обязали компании перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, увеличили школьникам каникулы до двух недель вместо одной и рекомендовали придерживаться этих мер частным учебным заведениям. Кроме того, в столице приостановили льготный проезд для школьников и пенсионеров. С 19 октября ученики младших классов возобновят обучение в обычном режиме, им вновь активизируют проездные документы. Старшеклассники до 1 ноября будут обучаться дистанционно.

В начале октября Собянин подписал указ, которым обязал предпринимателей еженедельно предоставлять данные о работниках, которые переведены на удаленный режим. В частности, необходимо сообщать номера их мобильных телефонов, автомобилей и проездных документов. Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова пояснила РБК, что требование к работодателям предоставлять номера машин, телефонов, карт «Тройка» и «Стрелка» связано исключительно с требованием столичных властей перевести не менее 30% работников предприятий на дистанционный режим.

С 12 октября организации должны предоставлять данные сотрудников, которые работают дистанционно, в противном случае им грозит штраф до 300 тыс. руб. или приостановка деятельности. Проверка корректности передачи данных будет идти выборочно.

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Более 20% сотрудников стали более тревожными на удаленке
Технологии и медиа
Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

Опрошенные РБК юристы не пришли к единому мнению о законности требований властей Москвы. Советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский сообщал РБК, что власти столицы не обладают полномочиями для того, чтобы запрашивать личные данные сотрудников. По словам Янковского, такая обязанность должна быть установлена законом.

Однако в коллегии адвокатов Pen & Paper сообщили, что мэр действовал в рамках законодательства. Партнер компании Екатерина Тягай отметила, что в некоторых случаях согласие человека на обработку его персональных данных не требуется, например, когда оператор должен выполнить функции, возложенные законодательством.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Михаил Юшков
Москва коронавирус COVID-19 Сергей Собянин удаленная работа
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