Собянин назвал число перешедших на удаленку в Москве из-за COVID-19

К настоящему моменту около миллиона человек ушли на удаленку, сообщил мэр. С 5 октября организации в обязательном порядке должны были отправить на дистанционный режим работы не менее 30% кадров

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После того как власти Москвы обязали предприятия и компании перевести часть своих сотрудников в режим дистанционной работы, на удаленку ушли порядка 1 млн человек. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня около 1 млн человек перешли на дистанционку», — заявил он.

По его словам, москвичи значительно лучше стали реагировать на ограничения, которые были введены. «У нас соблюдение масочного режима просто радикально изменилось к тому, что, скажем, было месяц тому назад, когда был полный нигилизм», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями тоже услышали рекомендации городских властей. «Мы видим их минимальное передвижение по городу», — сказал он.