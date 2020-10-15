В России сократился суточный прирост заболевших коронавирусом

Суточный прирост заразившихся коронавирусом снизился в России впервые за два дня. За сутки в стране выявили 13,7 тыс. новых заболевших

Фото: Максим Шеметов / Reuters

За последние сутки в России выявили 13,7 тыс. заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1,35 млн.

В прошедшие два дня суточный прирост заболевших был выше. Накануне, 14 октября, показатель впервые превысил 14 тыс. человек, днем ранее он составил 13,8 тыс. человек.

Новых заболевших выявили во всех регионах страны. Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в Москве — 3,9 тыс. человек. Следом за столицей идут Санкт-Петербург (638), Подмосковье (439), а также Ростовская и Нижегородская области (по 281 случаю).

Накануне, 14 октября, президент Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор». В отличие от «Спутник V» вакцина является пептидной, а не векторной (произведенной на основе аденовируса).