В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от COVID за сутки

Фото: Максим Шеметов / Reuters

За последние сутки в России умерли 286 заразившихся коронавирусом, передает оперативный штаб.

Это абсолютный рекорд за все время пандемии. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 23,4 тыс.

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Больше всего смертей за сутки зарегистрировали в Москве — 57. За ней идут Санкт-Петербург (46), Ростовская область (12), а также Подмосковье и Дагестан (по девять летальных исходов).

В России за неделю это уже второй рекорд по суточному числу смертей от коронавируса. Первый был зарегистрирован 13 октября — тогда от COVID-19 скончались 244 человека. Он, в свою очередь, побил показатель, установленный 29 мая, когда страна проходила пик заболеваемости коронавирусом, — 232 смерти.