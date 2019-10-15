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В России назначили первый штраф за фейковые новости
Сетевое издание «Момент истины» оштрафовано на 200 тыс. руб., а его главный редактор — на 60 тыс. руб. Поводом для судебного разбирательства стали публикации с видеороликами издания
Фото: Lauren Hurley / PA Images / ТАСС

Мировой суд Хорошевского района Москвы назначил административный штраф сетевому изданию «Издательский дом «Момент истины» в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС. Главного редактора Евгения Гнеушева оштрафовали на 60 тыс. руб.

Суд признал, что издание нарушило ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Статья подразумевает ответственность за распространение фейковых новостей.

«Это действительно первый штраф СМИ за «фейк ньюс», — подтвердили РБК в пресс-службе Хорошевского суда. Там отметили, что материалы поступили из Роскомнадзора.

«Привлекаемые лица, извещены надлежащим образом, на судебное заседание не явились», — добавили в суде.

Судебное разбирательство началось из-за нескольких видеороликов издания на YouTube, которыми в августе заинтересовался Роскомнадзор. Один из них назывался «Срочно! В России готовит революцию Майдан», отмечает ТАСС.

Гиперссылки на эти ролики были опубликованы на сайте сетевого издания. Из материалов дела следует, что Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, где они были размещены. «По существу правонарушения могу сказать, что поступило требование Генеральной прокуратуры на указанные видеоматериалы», — заявил на заседании суда представитель Роскомнадзора. По его словам, представитель юридического лица согласился с правонарушением.

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Решение суда пока не вступило в силу, его можно обжаловать в течение 10 дней.

Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года. За первое распространение фейка гражданам грозит штраф до 100 тыс. руб., а юридическим лицам — до 500 тыс. руб. За повторное нарушение — до 300 тыс. и до 1 млн соответственно. Если фейковые новости привели к смерти человека, вреду здоровью или нарушению общественного порядка — до 400 тыс. и 1,5 млн руб.

Одновременно с этим был принят закон о наказании за оскорбление органов власти в интернете. Обе инициативы вызвали критику. В частности, отмечал глава Совета по правам человека Михаил Федотов, они нарушают свободу слова.

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Как сообщил в конце сентября Роскомнадзор, с начала действия закона о фейковых новостях ведомство получило от Генпрокуратуры 10 требований в адрес 47 страниц с недостоверной информацией, которая может нести потенциальную угрозу общественной безопасности. Глава Роскомнадзора Александр Жаров также пообещал обнародовать на сайте ведомства список изданий, которые распространяют фейковую информацию.

Авторы: Наталия Анисимова, Артем Афонский
Теги: фейковые новости, штраф, новости РБК
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