В России назначили первый штраф за фейковые новости

В России назначили первый штраф за фейковые новости

Сетевое издание «Момент истины» оштрафовано на 200 тыс. руб., а его главный редактор — на 60 тыс. руб. Поводом для судебного разбирательства стали публикации с видеороликами издания

Фото: Lauren Hurley / PA Images / ТАСС

Мировой суд Хорошевского района Москвы назначил административный штраф сетевому изданию «Издательский дом «Момент истины» в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС. Главного редактора Евгения Гнеушева оштрафовали на 60 тыс. руб.

Суд признал, что издание нарушило ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Статья подразумевает ответственность за распространение фейковых новостей.

«Это действительно первый штраф СМИ за «фейк ньюс», — подтвердили РБК в пресс-службе Хорошевского суда. Там отметили, что материалы поступили из Роскомнадзора.

«Привлекаемые лица, извещены надлежащим образом, на судебное заседание не явились», — добавили в суде.

Судебное разбирательство началось из-за нескольких видеороликов издания на YouTube, которыми в августе заинтересовался Роскомнадзор. Один из них назывался «Срочно! В России готовит революцию Майдан», отмечает ТАСС.