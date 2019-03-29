В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти

В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти

С 29 марта в России за распространение фейковых новостей может быть назначен штраф в размере до 1,5 млн руб. Оскорбление власти и госсимволов грозит штрафом в размере до 300 тыс. руб.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

29 марта в России вступили в силу законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти. Законопроект о недостоверных новостях президент утвердил 18 марта.

С 29 марта физические и юридические лица, причастные к распространению недостоверных новостей, могут быть привлечены к ответственности и получить штраф. Наказание варьируется в зависимости от последствий.

Наказание за распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации составит: для граждан — от 30 тыс. до 100 тыс. руб.,

для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. руб.,

для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Наказание за создание помех работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры путем распространения недостоверных новостей: для граждан от 100 тыс. до 300 тыс. руб.,

для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. руб.,

для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. Если правонарушения привели, например, к причинению вреда здоровью людей или массовому нарушению общественного порядка и безопасности, санкции составят: для граждан — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.,

для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. руб.,

для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн руб.

Законопроект об ответственности за оскорбление власти и госсимволов предусматривает максимальный штраф в размере 300 тыс. руб. При этом Роскомнадзор должен уведомлять автора сообщения о блокировке за сутки, давая возможность удалить сообщение.

Законопроекты о борьбе с фейковыми новостями и неуважении к власти внесла в Госдуму в декабре 2018 года группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совфеда Андреем Клишасом. Генпрокуратура, Минюст, Минкомсвязь и Роскомнадзор раскритиковали законопроект о фейках. Совет по правам человека также выступил против инициатив, призвав сенаторов и президента отклонить оба проекта. В то же время правительство поддержало документы, оставив положительный отзыв «с учетом замечаний».