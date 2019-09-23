Роскомнадзор решил создать список интернет-страниц с фейковыми новостями

Роскомнадзор намерен опубликовать на своем сайте перечень изданий, распространяющих, по мнению ведомства, фейковую информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России «Вся Россия».

«В настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков», — говорится в тексте. Данный список будет содержать адреса страниц, где публикуются недостоверные факты, а также их описание.

В докладе отмечается, что с начала действия закона о наказании за распространение фейковых новостей в интернете Генпрокуратура направила в Роскомнадзор десять требований в адрес 47 страниц, содержащих недостоверную информацию, которая может угрожать общественной безопасности. К настоящему времени эти данные удалены со страниц.

В качестве примеров Жаров привел новости о конфликте в Чемодановке, взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске, наводнении в Иркутской области и других, где, по словам главы Роскомнадзора, приводились ложные сведения с места событий.

В марте 2019 года Госдума приняла поправки в законодательство, направленные на противодействие распространению фейковых новостей. За первую публикацию фейка гражданам грозит штраф до 100 тыс. руб., юрлицам — до 500 тыс. руб. Повторное нарушение грозит штрафом до 1 млн руб.