Путин подписал закон о штрафах за неуважение к власти

Путин подписал закон о штрафах за неуважение к власти

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание за неуважение к власти в интернете. Документ опубликован на портале правовой информации.

В нем указано, что в случае обнаружения в Сети публикаций, которые в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство, общество, государство или государственные символы правоохранительные органы должны обратиться в Роскомнадзор, который в свою очередь обязан заблокировать страницу с незаконным сообщением. Однако​ федеральное ведомство должно за сутки уведомить о блокировке, дав возможность удалить сообщение самостоятельно. Законопроект предусматривает административное наказание и штраф до 300 тыс. руб.

Совет Федерации одобрил законопроект 13 марта, Госдума — 7 марта. СПЧ при президенте счел документ противоречащим Конституции, ​ которая гарантирует каждому свободу мысли и слова, и просил сначала сенаторов, а затем и Путина не принимать законопроект.