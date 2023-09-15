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Не повод для смеха: кто и за что получал Шнобелевскую премию

Сюжет
Нобелевская премия
В Гарварде в 33-й раз вручили Шнобелевскую премию — символическую награду за самые забавные и на первый взгляд нелепые научные изыскания. Что это такое, кто ее получал и почему это не повод для шуток — в материале РБК
Фото: Gretchen Ertl / Reuters
Фото: Gretchen Ertl / Reuters

Что такое Шнобелевская премия

  • В 1991 году научно-юмористический журнал AIR (Annals of Improbable Research — «Анналы невероятных исследований») учредил Шнобелевскую премию. Это символическая награда за научные открытия, «сначала заставившие людей смеяться, а затем задуматься».
  • Оригинальное название премии — Ig Nobel Prize. Это отсылка к Нобелевской премии и созвучно со словом ignoble (англ. — «постыдный», «неблагородный»).
  • Всего есть десять наград в разных категориях.
  • Их вручают настоящие нобелевские лауреаты.
  • По словам создателя премии Марка Абрахамса, ее смысл — в популяризации серьезной науки.
  • Сумма призовых — 10 трлн зимбабвийских долларов (около 65 руб.).

За что вручали премию

  • 2023 год. Премию в области химии и геологии присудили за ответ на вопрос «почему ученые любят лизать камни» — зачастую на мокрой поверхности минеральные частицы видны лучше, чем на сухой, пояснил лауреат Ян Залашевич. Награду в области диетологии вручили за опыты с электрифицированными палочками для еды: лауреаты установили, что пища кажется более соленой при электрической стимуляции языка.
  • 2022 год. Премия за «прикладную кардиологию»: лауреаты выяснили, что когда влюбленные впервые встречаются и чувствуют, что нравятся друг другу, их сердцебиение синхронизируется.
  • 2021 год. Шнобелевская премия мира ушла исследователям защитных свойств бороды. Американские биологи выдвинули гипотезу, что эволюция сохранила волосы на лице мужчин, так как они предохраняли от сильных ударов и укусов. Ученые пришли к выводу, что урон от удара борода снижает на треть.
  • 2020 год. Премию по медицине присудили нескольким мировым лидерам, среди которых были президенты России, Белоруссии и США — Владимир Путин, Александр Лукашенко и Дональд Трамп. Оргкомитет решил, что они продемонстрировали, как политики в пандемию «могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого сказал, что не знает о существовании такой премии, как Шнобелевская.
  • 2019 год. Премию по медицине получил итальянец, который установил пользу от пиццы при некоторых болезнях, но только если она была и приготовлена, и съедена в Италии.
  • 2018 год. Премия по экономике за исследование о несправедливости на рабочем месте. Канадские ученые, в частности, доказали, что, мучая куклу вуду начальника, работник успокаивается и получает положительный эмоциональный эффект.
  • 2017 год. Премия по физике за исследование о том, что кошки могут выходить «за рамки обычных физических границ». Как пишет Марк-Антуан Фардин в исследовании под названием «О реологии кошек», кошки могут одновременно считаться и твердыми, и жидкими из-за их «сверхъестественной способности» принимать ту форму емкости, в которой они находятся. По словам ученого, увидев в интернете множество фотографий с кошками в разных емкостях, он решил изучить этот феномен, чтобы обозначить «серьезные темы в области реологии (раздел физики, изучающий деформации и текучесть вещества. — РБК)».
  • 2016 год. Премию мира получил Гордон Пенникук и его коллеги из университета Уотерлоу в Канаде. Согласно их исследованию, те, кто публикует в социальных сетях цитаты и изречения на фоне пейзажей, отличаются низким уровнем интеллекта и чаще других верят в паранормальные явления и теории заговора.
  • 2013 год. Шнобеля мира получили президент Белоруссии Александр Лукашенко и минская милиция. Лукашенко — за запрет публичных аплодисментов, сотрудники правопорядка — за арест однорукого инвалида за рукоплескания.
  • 2012 год. Премия мира за разработку технологии производства алмазов при утилизации взрывчатых веществ. Награду получил россиянин Игорь Петров, изобретение которого может позволить превращать неиспользуемые запасы взрывчатых веществ в алмазный порошок, который может применяться в медицине, биологии и при производстве гальванических покрытий.
  • 2009 год. Премию в области медицины получили ученые из Чикаго, которые изобрели бюстгальтер, при необходимости превращающийся в два противогаза.
  • 1997 год. Премия за изучение насекомых, расплющенных о лобовое стекло. На основе своего исследования получивший премию Марк Хостетлер в 2007 году разработал для Ford устройство, которое отводит воздушные потоки в сторону и уменьшает количество насекомых, которые летят в автомобиль.
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