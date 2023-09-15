Не повод для смеха: кто и за что получал Шнобелевскую премию

В Гарварде в 33-й раз вручили Шнобелевскую премию — символическую награду за самые забавные и на первый взгляд нелепые научные изыскания. Что это такое, кто ее получал и почему это не повод для шуток — в материале РБК

Фото: Gretchen Ertl / Reuters

Что такое Шнобелевская премия

В 1991 году научно-юмористический журнал AIR (Annals of Improbable Research — «Анналы невероятных исследований») учредил Шнобелевскую премию. Это символическая награда за научные открытия, «сначала заставившие людей смеяться, а затем задуматься».

Оригинальное название премии — Ig Nobel Prize. Это отсылка к Нобелевской премии и созвучно со словом ignoble (англ. — «постыдный», «неблагородный»).

Всего есть десять наград в разных категориях.

Их вручают настоящие нобелевские лауреаты.

По словам создателя премии Марка Абрахамса, ее смысл — в популяризации серьезной науки.

Сумма призовых — 10 трлн зимбабвийских долларов (около 65 руб.).

За что вручали премию