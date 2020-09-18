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Общество ,  
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Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии из-за пандемии

Президенты получили шуточную награду за влияние на мир в период пандемии «большее, чем ученые и врачи». Вместе с ними лауреатами стали еще пять мировых лидеров
Церемония вручения Шнобелевской премии
Церемония вручения Шнобелевской премии (Фото: Gretchen Ertl / Reuters)

В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. Трансляция велась на сайте оргкомитета премии.

В 2020 году лауреатами премии в области медицинского образования была присуждена президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также лидерам еще пяти государств.

«Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», — заявил учредитель премии Марк Абрахамс.

Не повод для смеха: кто и за что получал Шнобелевскую премию
Общество
Фото:Gretchen Ertl / Reuters

В числе лауреатов в этой номинации также президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В этом году наградой лауреатам стал склеенный из листов писчей бумаги куб и копия зимбабвийской банкноты в 10 трлн. местных долларов.

В 2013 году Лукашенко уже получал Шнобелевскую премию вместе с минской милицией. Тогда поводом для этого стал запрет публичных аплодисментов в Белоруссии и задержание силовиками однорукого инвалида, которого обвинили в нарушении этого запрета.

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Александр Лукашенко стал лауреатом Шнобелевской премии мира
Политика
Фото:Global Look Press

Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований», редактором которого является Абрахамс, в противовес Нобелевской. Как заявляет оргкомитет премии, награды вручаются за открытия, которые «сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься».

Премия вручается в десяти номинациях, часть из которых совпадает с нобелевскими. Другие номинации ежегодно меняются в зависимости от мировой повестки. Обычно награды вручают настоящие нобелевские лауреаты.

Автор
Михаил Котляр
Шнобелевская премия Дональд Трамп Владимир Путин Александр Лукашенко
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