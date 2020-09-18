Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии из-за пандемии

Президенты получили шуточную награду за влияние на мир в период пандемии «большее, чем ученые и врачи». Вместе с ними лауреатами стали еще пять мировых лидеров

Церемония вручения Шнобелевской премии (Фото: Gretchen Ertl / Reuters)

В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. Трансляция велась на сайте оргкомитета премии.

В 2020 году лауреатами премии в области медицинского образования была присуждена президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также лидерам еще пяти государств.

«Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», — заявил учредитель премии Марк Абрахамс.

В числе лауреатов в этой номинации также президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.