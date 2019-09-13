В Гарварде вручили Шнобелевские премии

Среди обладателей премии этого года изобретатель устройства для смены подгузников, а также исследование о полезности пиццы, если она изготовлена в Италии

Вручение Шнобелевских премий. 12 сентября 2019 года (Фото: Elise Amendola / AP)

В Гарвардском университете в США состоялась 29-я ежегодная церемония вручения Шнобелевских премий, которую также называют Антинобелевской премией, сообщается на сайте мероприятия. Награды получили десять новых лауреатов в научных областях.

Приз в области медицины достался итальянцу Сильвано Галлусу, установившему, что пицца может помочь организму справиться с некоторыми болезнями, но только если она была приготовлена и съедена в Италии.

Группа ученых из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии получила премию за то, что смогла доказать, что намагниченные мертвые тараканы ведут себя точно так же, как и их намагниченные живые собратья.

Шнобелевская премия в области химии в этом году ушла группе японских ученых, которые измерили объем слюны, вырабатываемый в сутки нормальным пятилетним ребенком.