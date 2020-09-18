Политика , 18 сен, 14:35
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Песков не стал отвечать на присуждение Шнобелевской премии Путину
Шнобелевская премия
Пресс-секретарь президента России заявил, что не знает о существовании шуточной Шнобелевской премии, которую среди прочих мировых лидеров присудили Владимиру Путину, передает корреспондент РБК.
«А кто ее присуждает? Я просто не совсем знаком с этим: что это за премия и кто ее присуждает», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать присуждение премии ряду мировых лидеров, среди которых Владимир Путин, Александр Лукашенко и Дональд Трамп.
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