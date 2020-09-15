Власти объяснили рост числа заболеваний COVID-19 в Москве

Факторами роста стали увеличение количества тестов, начало учебного года и возвращение сотрудников с удаленки, а также сезонные вспышки ОРВИ. 15 сентября в Москве зафиксировали 730 новых заболевших

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Рост числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекции в Москве связан с тремя факторами, заявили в городском оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

Во-первых, в Москве увеличилось число тестов на COVID-19 — до 40–60 тыс. в день, — а сами тест-системы стали точнее. При этом доля протестированных людей, у которых выявили коронавирус, сократилась.

Во-вторых выросло количество пассажиров в общественном транспорте из-за начавшегося учебного года и возвращения сотрудников с удаленки. Также возобновился внутренний туризм, а из регионов вернулись граждане, уезжавшие на сезонные заработки. Также отметили в оперативном штабе повышенную активность москвичей в общественных местах, заведениях общепита.

В качестве третьей причины роста заболеваемости в столице называется сезонные вспышки гриппа и ОРВИ, характерные для осени.