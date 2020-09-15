Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,47) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 89,36 (+0,78) Инвестиции, 13:02
Как недорогими способами защитить свою фирму от киберугроз Pro, 14:06 Российские ученые обнародуют доказательства внеземной жизни Технологии и медиа, 13:57 «Пузыря не будет». Чего ждать от криптовалют к концу 2020 года Крипто, 13:56 СМИ сообщили о создании Mercedes-Benz грузовика с водородным двигателем Авто, 13:54 ЕС осудил попытку убийства Навального Общество, 13:51 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 13:44 Власти объяснили рост числа заболеваний COVID-19 в Москве Общество, 13:27 Футболист «Рубина» попал в аварию в Казани. Видео Спорт, 13:17 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 13:15 Страховщики назвали самые угоняемые машины в России во время пандемии Авто, 13:09 Попова заявила о разработке 26 вакцин от коронавирусной инфекции в России Общество, 13:09 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 13:07 Суд оставил в силе продление ареста журналиста Сафронова Общество, 13:05 Песков отказался «вторгаться в рассуждения» об уходе Лукашенко Политика, 13:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти объяснили рост числа заболеваний COVID-19 в Москве

Факторами роста стали увеличение количества тестов, начало учебного года и возвращение сотрудников с удаленки, а также сезонные вспышки ОРВИ. 15 сентября в Москве зафиксировали 730 новых заболевших
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Рост числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекции в Москве связан с тремя факторами, заявили в городском оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

Во-первых, в Москве увеличилось число тестов на COVID-19 — до 40–60 тыс. в день, — а сами тест-системы стали точнее. При этом доля протестированных людей, у которых выявили коронавирус, сократилась.

Во-вторых выросло количество пассажиров в общественном транспорте из-за начавшегося учебного года и возвращения сотрудников с удаленки. Также возобновился внутренний туризм, а из регионов вернулись граждане, уезжавшие на сезонные заработки. Также отметили в оперативном штабе  повышенную активность москвичей в общественных местах, заведениях общепита.

В качестве третьей причины роста заболеваемости в столице называется сезонные вспышки гриппа и ОРВИ, характерные для осени.

В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 зараженных COVID-19
Общество
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Власти отметили, что высокой остается доля больных без клинических симптомов коронавирусной инфекции — их около половины. За последний месяц на 13% сократилось число тяжелых больных, более 60% выделенных под ковидных пациентов больничных коек остаются свободными.

За последние сутки в столице впервые за полтора месяца выявили более 700 новых заболевших. Общее число инфицированных в городе с начала эпидемии составило 272 тыс. человек, 231 тыс. из них выздоровели. Количество смертельных исходов перевалило за 5 тыс.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1086 человек
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Максимум с конца июля среди новых инфицированных зафиксирован и в целом по России — суточный прирост составил 5529 пациентов, всего в стране заболели 1,074 млн человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологическую обстановку в России стабильной. Позже она заявила, что страна находится на 106-м месте в мире по уровню летальности от COVID-19.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, Москва, эпидемия
Материалы по теме
В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 зараженных COVID-19
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1086 человек
Общество
Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 5 тыс.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter