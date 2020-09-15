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В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1086 человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1086 человек. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на вице-мэра Москвы Анастасию Ракову.

По ее словам, общее количество выздоровевших в столице увеличилось до 231,4 тыс. человек.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в Москве умерли 13 человек с коронавирусом и пневмонией. Таким образом, число жертв COVID-19 в столице выросло до 5006 человек.

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За первые пять дней с начала третьего этапа исследований российской вакцины от коронавируса прививку от COVID-19 сделали более 250 москвичей. Большинство вакцинированных (75%) чувствуют себя отлично и никаких недомоганий у них не наблюдается, сообщал столичный оперативный штаб.

Первую российскую вакцину против коронавирусной инфекции с торговым названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцинация жителей столицы началась 9 сентября.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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