В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1086 человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1086 человек. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на вице-мэра Москвы Анастасию Ракову.

По ее словам, общее количество выздоровевших в столице увеличилось до 231,4 тыс. человек.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в Москве умерли 13 человек с коронавирусом и пневмонией. Таким образом, число жертв COVID-19 в столице выросло до 5006 человек.

За первые пять дней с начала третьего этапа исследований российской вакцины от коронавируса прививку от COVID-19 сделали более 250 москвичей. Большинство вакцинированных (75%) чувствуют себя отлично и никаких недомоганий у них не наблюдается, сообщал столичный оперативный штаб.