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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала стабильной эпидемиологическую ситуацию в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эпидемиологическая ситуация в России в последние месяцы остается стабильной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, ее слова приводятся на сайте правительства.

«Темп прироста составляет не более 0,5%. Только в 15 субъектах Российской Федерации эта цифра чуть больше единицы», — сказала она, отметив, что Россия сохраняет 40-е место в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения.

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Среди причин роста числа зараженных в регионах главный санитарный врач страны назвала расширение тестирования, переход предприятий с дистанционной формы работы на очную и «далеко не всегда» соблюдение ими необходимых мер, а также возвращение россиян с отдыха из-за рубежа.

Ранее 14 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица готова к любому негативному сценарию развития ситуации с коронавирусом. Он заверил, что эпидемиологическая обстановка в городе стабильна и власти не собираются вводить дополнительные ограничения и санитарно-защитные меры.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
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от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

С начала эпидемии в России выявлено 1 068 320 случаев заболевания COVID-19. Умерли 18 635 человек, выздоровели 878 700.

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Теги: Анна Попова, коронавирус
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