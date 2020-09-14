Попова назвала стабильной эпидемиологическую ситуацию в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эпидемиологическая ситуация в России в последние месяцы остается стабильной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, ее слова приводятся на сайте правительства.

«Темп прироста составляет не более 0,5%. Только в 15 субъектах Российской Федерации эта цифра чуть больше единицы», — сказала она, отметив, что Россия сохраняет 40-е место в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения.

Среди причин роста числа зараженных в регионах главный санитарный врач страны назвала расширение тестирования, переход предприятий с дистанционной формы работы на очную и «далеко не всегда» соблюдение ими необходимых мер, а также возвращение россиян с отдыха из-за рубежа.

Ранее 14 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица готова к любому негативному сценарию развития ситуации с коронавирусом. Он заверил, что эпидемиологическая обстановка в городе стабильна и власти не собираются вводить дополнительные ограничения и санитарно-защитные меры.