Попова заявила о 106-м месте России в мире по уровню смертности от COVID

Вид на Бутовское кладбище в Москве, где хоронят пациентов, умерших от коронавируса (Фото: Дмитрий Серебряков / AP)

Россия находится на 106-ом месте среди других стран мира по уровню летальности от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании президиума Российской академии наук.

По ее словам, сегодня Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости, исходя из расчета на 100 тыс. человек.

«В эпидемиологии абсолютные цифры в разных регионах сравнивать не принято, принято сравнивать показатели интенсивные. И по уровню летальности — [Россия занимает] 106-е место в мире», — сказала Попова.

Помимо этого, на слайде из презентации, которую комментировала Попова, указано, что уровень летальности в России составляет 1,7%, в мире — 3,2%.