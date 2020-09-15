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Пандемия коронавируса ,  
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Попова заявила о 106-м месте России в мире по уровню смертности от COVID

Вид на Бутовское кладбище в Москве, где хоронят пациентов, умерших от коронавируса
Вид на Бутовское кладбище в Москве, где хоронят пациентов, умерших от коронавируса (Фото: Дмитрий Серебряков / AP)

Россия находится на 106-ом месте среди других стран мира по уровню летальности от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании президиума Российской академии наук.

По ее словам, сегодня Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости, исходя из расчета на 100 тыс. человек.

«В эпидемиологии абсолютные цифры в разных регионах сравнивать не принято, принято сравнивать показатели интенсивные. И по уровню летальности — [Россия занимает] 106-е место в мире», — сказала Попова.

Помимо этого, на слайде из презентации, которую комментировала Попова, указано, что уровень летальности в России составляет 1,7%, в мире — 3,2%.

Попова назвала корректный способ сравнивать страны по заражениям COVID-19
Общество
Фото: Александр Земляниченко / AP

Накануне глава Роспотребнадзора заявила, что в последние месяцы эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной. По словам Поповой, темп прироста новых заболевших в стране составляет не более 0,5%, только в 15 субъектах России эта цифра превышает 1.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщал, что за минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 150 человек. Соответствующий показатель стал максимальным с конца июля. Общее число летальных исходов от COVID-19 выросло до 18 785 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Материал дополняется

Теги: Анна Попова, коронавирус, Роспотребнадзор
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