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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 зараженных COVID-19

За последние сутки в столице выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это рекордный суточный прирост заболевших с 30 июня. Тогда, по данным оперативного штаба, в столице зарегистрировали 745 зараженных. С 1 июля в Москве выявили уже 611 заболевших.

Всего в России за сутки зарегистрировали 5529 зараженных. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 1 млн 73,8 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус
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