В РПЦ усомнились в искренности повенчавшихся Собчак и Богомолова

И.о. пресс-секретаря патриарха Кирилла обвинил Собчак и Богомолова в неискренности перед церковью за танец, который телеведущая исполнила на свадьбе для мужа

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и врио пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда раскритиковал свадебный танец телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Об этом он написал в Telegram.

«Конечно, тот перфоманс, тот «свадебный танец», видео которого еще и массово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви», — заявил он.

По его словам, пара перед венчанием беседовала со священником о смысле христианского брака, а также письменно засвидетельствовала раскаяние в своих «недостойных делах» в прошлом. «Полагаю, священник думал и надеялся, что все это делалось искренне. Увы, последовавшие сразу за этим действия дают серьезный повод в этой искренности усомниться», — считает Легойда.

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