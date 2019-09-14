В РПЦ сообщили детали подготовки Собчак и Богомолова к венчанию

При венчании телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова были соблюдены все церковные требования. Об этом временно исполняющий обязанности пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале.

По его словам, прояснить процедуру таинства потребовалось в связи со множеством комментариев по поводу венчания пары. «Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле венчания и христианском понимании семейной жизни», — отметил Легойда.

Он добавил, что молодожены в письменном виде выразили не только желание венчаться, но и раскаялись в своих «безнравственных и кощунственных поступках». Кроме того, по словам Легойды, Собчак и Богомолов подтвердили «твердое намерение не совершать ничего подобного впредь». Верность принесенным обетам, отметил Легойда, «зависит прежде всего от самих людей, прибегших к церковному таинству».

Собчак и Богомолов обвенчались 13 сентября в храме Большого Вознесения в Москве. Перед этим пара приехала в Грибоедовский ЗАГС (передвигались они на катафалке с надписью «пока смерть не разлучит нас»), где зарегистрировали брак. В Facebook храма под сообщением об их венчании пользователи оставляли ненавистнические высказывания, в частности, обвиняя молодоженов в публичном атеизме и неуважении к религиозным ценностям.