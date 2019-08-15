Медведев распорядился наградить пилотов лайнера А321

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился представить к госнаградам пилотов лайнера А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего жесткую посадку в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет, видимо, подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам», — заявил премьер на заседании правительства.

Медведев отметил, что благодаря умелым действиям экипажа удалось предотвратить катастрофу и гибель пассажиров. Премьер добавил, что на месте происшествия будут работать комиссии по выяснению обстоятельств инцидента.

15 августа самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья. Самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский-Симферополь. Как сообщили в «Уральских авиалиниях», Airbus столкнулся со стаей чаек, в результате чего произошел отказ силовых установок.