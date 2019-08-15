Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье А321 выплатят по 100 тыс. руб.

Всем пассажирам самолета А321, совершившего аварийную посадку в подмосковном Жуковском, выплатят компенсации в 100 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы международного авиационного холдинга «Рампорт-Аэро» (управляющая компания аэропорта Жуковский) Евгения Солодилина.

«По решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация в 100 тыс. руб. Что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице, соответственно — страховой случай», — сообщил Солодилин.

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в кукурузном поле в подмосковном Жуковском 15 августа. Лайнер выполнял рейс Москва — Симферополь. Как сообщили в авиакомпании, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к отказу силовых установок.