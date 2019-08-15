Врачи сообщили о 75 обратившихся за помощью после жесткой посадки А321

Врачи сообщили о 75 обратившихся за помощью после жесткой посадки А321

За медицинской помощью после жесткой посадки пассажирского самолета Airbus A321 на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья обратились 75 человек. Об этом ТАСС сообщили в центре медицины катастроф. Ранее в пресс-службе МЧС по Московской области РБК сообщали о 74 пострадавших.

Утром 15 августа пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6178 из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку в Раменском районе Подмосковья недалеко от аэропорта Жуковский.

Вскоре после вылета самолет столкнулся со стаей птиц, что вызвало отказ силовых установок. Всего на борту находились 226 человек и семь членов экипажа, все они остались живы.

При посадке пилоты не выпускали шасси. Лайнер получил повреждения. Как сообщили в «Уральских авиалиниях», восстанавливать его не будут. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, для расследования обстоятельств создана комиссия Росавиации.