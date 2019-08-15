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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
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Посадка А321 в поле ,  
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Глава Росавиации анонсировал возвращение «в небо» севших на поле пилотов
Психологическое состояние обоих пилотов удовлетворительное. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился представить пилотов лайнера к госнаградам
Фото: Сергей Ильнитский / EPA / ТАСС

Пилоты лайнера Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего 15 августа посадку на кукурузное поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Росавиации Александр Нерадько.

«Их прямо на месте происшествия обследовали медики. Сейчас они проходят углубленное медицинское обследование и, как только врачи разрешат, пилоты вернутся в небо, в свою родную стихию», — сказал Нерадько (цитата по ТАСС).

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

Глава Росавиации отметил, что психологическое состояние обоих пилотов «удовлетворительное».

Нерадько также выразил уверенность, что пилоты Airbus Дамир Юсупов и Георгий Мурзин приняли «единственно правильное решение» о посадке самолета с выключенными двигателями и убранным шасси на поле. Кроме того, глава Росавиации напомнил, что в 2009 году командир Airbus A320-214 авиакомпании US Airways Чесли Салленбергер, посадивший самолет после столкновения со стаей казарок на воду реки Гудзон, стал героем США.

Общество
Жесткая посадка пассажирского А321 в Жуковском. Главное

Причиной жесткой посадки самолета Airbus A321 вскоре после его вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь в авиакомпании назвали попадание птиц в оба двигателя. Лайнер приземлился в поле в Раменском районе Подмосковья.

За медицинской помощью после жесткой посадки самолета обратились 74 человека, в числе пострадавших — 19 детей. Управляющая компания аэропорта Жуковский сообщила, что всем пассажирам выплатят компенсации по 100 тыс. руб. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился представить к госнаградам пилотов лайнера.

Авторы: Евгений Калюков, Константин Ткаченко
Теги: Посадка A321 в поле, Самолет, пилоты
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