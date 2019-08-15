Глава Росавиации анонсировал возвращение «в небо» севших на поле пилотов

Пилоты лайнера Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего 15 августа посадку на кукурузное поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Росавиации Александр Нерадько.
«Их прямо на месте происшествия обследовали медики. Сейчас они проходят углубленное медицинское обследование и, как только врачи разрешат, пилоты вернутся в небо, в свою родную стихию», — сказал Нерадько (цитата по ТАСС).
Глава Росавиации отметил, что психологическое состояние обоих пилотов «удовлетворительное».
Нерадько также выразил уверенность, что пилоты Airbus Дамир Юсупов и Георгий Мурзин приняли «единственно правильное решение» о посадке самолета с выключенными двигателями и убранным шасси на поле. Кроме того, глава Росавиации напомнил, что в 2009 году командир Airbus A320-214 авиакомпании US Airways Чесли Салленбергер, посадивший самолет после столкновения со стаей казарок на воду реки Гудзон, стал героем США.