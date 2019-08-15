Глава Росавиации анонсировал возвращение «в небо» севших на поле пилотов

Причиной жесткой посадки самолета Airbus A321 вскоре после его вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь в авиакомпании назвали попадание птиц в оба двигателя. Лайнер приземлился в поле в Раменском районе Подмосковья.

За медицинской помощью после жесткой посадки самолета обратились 74 человека, в числе пострадавших — 19 детей. Управляющая компания аэропорта Жуковский сообщила, что всем пассажирам выплатят компенсации по 100 тыс. руб. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился представить к госнаградам пилотов лайнера.