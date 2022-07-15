Правительство отменило ковидные ограничение на границах России

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об отмене 50 распоряжений и постановлений правительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Среди отмененных — распоряжение от 27 марта 2020 года об ограничениях на границе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Оно касалось временного ограничения движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России.

Правительство также отменило коронавирусные ограничения на въезд в Россию для иностранцев, включая граждан Белоруссии.

Документ вступил в силу с 15 июля 2022 года.

О грядущей отмене всех ограничений оперативный штаб сообщил 4 июля. С 14 июня были сняты ограничения на въезд в Россию для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, но сохранялись ограничения на въезд наземными видами транспорта.

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