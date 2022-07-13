Число новых случаев COVID-19 в Москве за сутки выросло более чем на 70%
В Москве за прошедшие сутки выявили 972 новых случая заражения коронавирусом, что на 73,9% больше, чем 12 июля, следует из статистики оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Накануне в городе выявили 559 новых пациентов с COVID-19.
При этом иммунитет к коронавирусу по состоянию на 8 июля сохранялся только у 12,2% москвичей. Эта цифра отражает количество жителей региона, которые переболели инфекцией или сделали от нее прививку в течение установленного срока. Показатель начал снижаться в Москве еще в феврале, хотя на пике превысил 70% взрослого населения. Эксперты и власти на протяжении пандемии называли разные цифры, говоря о необходимом для ее прекращения уровне иммунизации. Так, вице-премьер правительства Татьяна Голикова предлагала довести показатель до 90–95%.
За те же сутки в Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом, а 610 — выздоровели (+8,9%). Еще 166 человек доставили в больницы с этим диагнозом (+5%).
Всего в России за сутки:
- заразились коронавирусом 3929 человек (+30,9%), 42 умерли;
- 3363 человека выписали из больниц (-4,5%), а 1329 — госпитализировали (-10,8%).
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели почти 18,5 млн россиян, из них более 380 тыс. умерли, следует из статистики оперштаба. При этом Росстат, учитывающий также случаи, когда коронавирус не был основной причиной смерти, насчитал более 800 тыс. смертей с COVID-19.
Ранее, 10 июля, агентство ТАСС с учетом статистики оперштаба подчитало, что коэффициент распространения COVID-19 в России достиг максимального с 13 февраля значения 1,13 балла. В этот день в России выявили максимальное количество заболевших за всю историю пандемии — почти 204 тыс. В Москве показатель был одним из самых высоких и составил 1,62.
Коэффициент распространения — количество человек, которых успевает заразить один заболевший до ухода на самоизоляцию. Считается, что заболеваемость начала снижаться, если он опускается ниже единицы.
Роспотребнадзор 1 июля снял действовавшие в стране коронавирусные ограничения, объяснив это улучшением эпидемиологической обстановки в последние месяцы. Однако ведомство обещало вернуть запреты, если ситуация усугубится. Накануне оперативный штаб рекомендовал москвичам продолжать носить маски в закрытых помещениях.