Пандемия коронавируса , 15 июн, 13:15
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В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов в регионах
Руководители регионов лучше знают, как у них обстоит ситуация с коронавирусом, и могут в соответствии с этим самостоятельно принимать решения об ограничениях. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отмену парада Победы в ряде российских регионов, принятое из-за угрозы коронавируса, передает корреспондент РБК.
Песков отметил, что Кремль «с абсолютным пониманием» относится к решению местных властей.
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