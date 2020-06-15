В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов в регионах

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Руководители регионов лучше знают, как у них обстоит ситуация с коронавирусом, и могут в соответствии с этим самостоятельно принимать решения об ограничениях. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отмену парада Победы в ряде российских регионов, принятое из-за угрозы коронавируса, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что Кремль «с абсолютным пониманием» относится к решению местных властей.

«Это прерогатива руководителей регионов. <...> Они реализуют эти полномочия. Губернаторам на местах, как говорил президент, виднее», — сказал Песков.